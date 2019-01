Zur Bekämpfung der Straßen- und Betäubungsmittelkriminalität führt die Polizei zurzeit Schwerpunktkontrollen in Bremen-Gröpelingen durch. (Björn Hake)

Bei verstärkten Personenkontrolle der Polizei in Bremen-Gröpelingen sind mehrere Verstöße festgestellt worden. In einem Fall fand die Polizei Drogen, zudem wurde gegen eine weitere Person Strafanzeige aufgrund eines Verstoßes gegen das Waffengesetz erlassen. Die Polizei beschlagnahmte eine Gaswaffe und einen Schlagring. Unter anderem im Bereich des Kindergartens ist es zu vier Verstößen aufgrund des Urinierens in der Öffentlichkeit gekommen.

Die Kontrolle fand im Gebiet der Gröpelinger Heerstraße und des Grünzug West statt. Insgesamt wurden 40 Personen kontrolliert. Mit dem Einsatz soll die Straßen- und Betäubungskriminalität bekämpft werden. Aufgrund der steigender Zahlen bei Körperverletzungen, Raubüberfällen und Taschendiebstählen sei dies nach Angaben der Polizei notwendig. Schwerpunkte bilden die Gröpelinger Heerstraße und der Bereich um den Grünzug West. Mit solchen Maßnahmen soll dieser Entwicklung entgegengetreten und das Sicherheitsgefühl der Bürger wieder gesteigert werden. (ico)