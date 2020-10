In einem Fall lag ein möglicher Verstoß gegen das Jugendschutzgesetz vor. (SOEREN STACHE)

Einsatzkräfte von Polizei, Zoll, Ordnungsamt und Feuerwehr haben am Donnerstag mehrere Verstöße gegen die Corona-Regeln in Bremer Shi­sha­bars festgestellt. Außerdem fertigten sie Anzeigen wegen steuerrechtlicher und weiterer Verstöße.

Insgesamt kontrollierten die Mitarbeiter zwischen 18 Uhr und 21.15 Uhr drei Shishabars in der Großen Johannisstraße, dem Breitenweg und dem Herdentorsteinweg sowie einen Friseursalon in der Langemarckstraße. Dabei ahndeten sie diverse Verstöße gegen die Corona-Verordnung: Einige Betreiber hatten unter anderem unvollständige Anwesenheitslisten und keine schlüssigen Hygienekonzepte. Außerdem wurden mehrere Kilogramm steuerrechtlich nicht deklarierter Tabak und drei mutmaßlich gestohlene Fahrräder sichergestellt. In einem Fall lag ein möglicher Verstoß gegen das Jugendschutzgesetz vor. Der 16-Jährige wurde an der Wache seiner Mutter übergeben.