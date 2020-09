Auf einem Campingplatz am Behlingsee in Oyten haben in der Nacht zu Donnerstag zwei Wohnwagen und die dazugehörigen Nebengebäude gebrannt. Das teilte die Polizeiinspektion Verden/Osterholz mit. Zudem wurden zwei angrenzende Wohnwagen und Nebengebäude auf diesen Parzellen durch die Hitzeentwicklung teilweise beschädigt. In einer ersten Meldung hieß es, dass vier Wohnwagen brannten.

Zwei Menschen wurden dabei leicht verletzt, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstagmorgen sagte. Sie befanden sich in einem der Wohnwagen, als das Feuer ausbrach. Sie konnten sich selbstständig ins Freie retten.

Die Ursache für das Feuer ist bislang unklar. Die Höhe des Schadens beläuft sich nach derzeitigen Erkenntnissen auf mehrere Zehntausend Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen noch während der Löscharbeiten aufgenommen.

Polizei sucht Zeugen

Mögliche Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04202-9960 bei der Polizei in Achim zu melden.

++ Die Meldung wurde aktualisiert um 9.21 Uhr. ++