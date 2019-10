Laut Nordwestbahn werden Ersatzbusse bereitgestellt. (Albrecht-Joachim Bahr)

Auf der Strecke zwischen Bremerhaven und Bremen fallen in beide Richtungen mehrere Regio-S-Bahnen der Linie RS2 aus. Grund sind Bauarbeiten an den Oberleitungen und am Gleis. Für die ausfallenden Verbindungen fahren laut Nordwestbahn Ersatzbusse.

Folgende Änderungen gibt es vom 5. bis 11. Oktober:

Von Bremen bis nach Bremerhaven-Lehe enden einige Zugverbindungen der Linie RS 2 in Lübberstedt. Ab dort fahren Busse, wodurch Bremerhaven-Lehe erst rund eine Stunde später erreicht wird.

Von Bremerhaven-Lehe bis nach Bremen entfallen einige Zugverbindungen der Linie RS 2 zwischen Bremerhaven-Lehe und Lübberstedt. In Lübberstedt fahren dann Ersatzbusse. Damit die Linie RS 2 erreicht werden kann, fahren einige Busse fast eine Stunde früher ab. (par)

Den genauen Ersatzfahrplan können Sie hier einsehen.