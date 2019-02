"Liebe Fahrgäste, es tut uns leid – diesmal haben wir es nicht geschafft. Trotz Einsatz aller Reserven und verfügbaren Lokführer müssen am Sonntag, 10.02. einige Züge stehen bleiben" - so beginnt ein Facebook-Post, den die Eisenbahngeslleschaft Metronom am Sonntagmittag veröffentlichte. Bereits den ganzen Morgen über setzte das Unternehmen immer wieder Tweets ab, die darauf hinwiesen, dass mehrfach Verbindungen auf der Linie Hamburg-Bremen ausfallen.

Grund dafür sei ein derzeit sehr hoher Krankendstand, wie das Unternehmen weiter schreibt. Die verbliebenen Lokführer hätten ihre gesetzlich vorgeschriebenen Lenkzeiten für diese Woche bereits erreicht.

Zwar fällt dieser Engpass auf einen Sonntag, an dem viele Berufspendler die Linien 4 und 41 nicht nutzen. Doch wegen des Heimspiels von Werder Bremen gegen den FC Augsburg ist die Anreise für viele Fußballfans wohl ein Geduldsspiel.

Auch in den Nachmittags- und Abendstunden werden wohl weitere Züge ausfallen. Aktuell betrifft es die Verbindungen um 13.58, 14.58 Uhr, 15.33 Uhr ab Bremen nach Hamburg und um 17.38 Uhr ab Hamburg nach Bremen. Fahrgäste werden zudem gebeten, sich kurzfristig über in der elektronischen Fahrplanauskunft zu informieren.

Ob sich die Lage am Montag entspannt, ist ungewiss. Für Nachfragen war bei der Eisenbahngesellschaft am Sonntag niemand erreichbar.