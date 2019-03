In erster Lesung hat die Bürgerschaft mit Stimmen von SPD, den Grünen und der Linkspartei der Erhöhung zugestimmt. (Christian Walter)

Das Gesetz zur Erhöhung des Bremer Landesmindestlohns hat eine erste Hürde genommen. SPD, Grüne und Linke stimmten der Änderung am Donnerstagvormittag in der Sitzung der Bremischen Bürgerschaft in erster Lesung zu. Der Stundenlohn soll schon ab diesem Juli auf 11,13 Euro steigen und entspräche damit der untersten Gehaltsstufe im öffentlichen Dienst. Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) betonte in der Debatte, wer Vollzeit beschäftigt sei, der solle nicht mehr zum Amt gehen müssen, um seinen Lohn aufzustocken. Der Senat will zudem erneut Druck auf den Bundesmindestlohn aufbauen, der für alle Arbeitnehmer gilt.

Die Fraktionen von Grüne und SPD hatten einen Dringlichkeitsantrag für das Gesetz zur Änderung gestellt. Die CDU kritisierte, dass die regierenden Parteien mit der Erhöhung ausschließlich Wahlkampf betrieben. Die Linkspartei begrüßte die Änderung als Schritt in die richtige Richtung.

In der Plenarsitzung im Mai folgt dann mit der zweiten Lesung die Entscheidung, ob das Gesetz in Kraft treten soll. Es könnten danach vom Senat verkündet werden. Gegen die Erhöhung des Landesmindestlohnes stimmten an diesem Donnerstag CDU, FDP und Bürger in Wut.

Vom Gesetz profitieren werden Beschäftigte in den öffentlichen Unternehmen von Bremen und Bremerhaven und Einrichtungen des Bundeslands. Rund 3000 studentische Hilfskräfte an den Hochschulen sollen ebenfalls dazugehören. Außerdem werden Unternehmen, die Aufträge für den Senat annehmen, dazu verpflichtet, den Mindestlohn von 11,13 Euro zu zahlen.