Vor dem Bremer Landgericht muss sich am Montag ein Paar verantworten, das seinen Sohn misshandelt haben soll. (Frank Thomas Koch)

Die Eltern, die ihren vier Jahre alten Sohn mit heißem Wasser übergossen haben, sind am Montag vom Landgericht Bremen wegen schwerer Misshandlung von Schutzbefohlenen und gefährlicher Körperverletzung verurteilt worden. Die 27 Jahre alte Mutter wurde zu drei Jahren und fünf Monaten Haft verurteilt, der 30-jährige Vater muss fünf Jahre ins Gefängnis.

"Wir gehen davon aus, dass es sich um eine Art Erziehung handeln sollte", sagte der Vorsitzende Richter Manfred Kelle in der Urteilsbegründung.

Laut Anklage haben die Eltern im Juli 2014 ihr Kind ausgezogen und dann in der Badewanne mit Wasser übergossen, das sie zuvor in einem Wasserkessel erhitzt hatten. Der Vierjährige erlitt dadurch schwere Verbrühungen an Hinterkopf, Rücken, Händen und Füßen. Anschließend, so die Staatsanwaltschaft, hätten die beiden Angeklagten ihren Sohn tagelang nicht von einem Arzt untersuchen lassen. Dadurch hätten sie billigend das Risiko in Kauf genommen, dass das Kind an den Folgen der Verbrühungen stirbt.

Der Prozess gegen die beiden Eltern war in Bremerhaven in den vergangenen Wochen unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt worden. Das Gericht begründete dies mit dem angeschlagenen gesundheitlichen Zustand der angeklagten Mutter, die einen öffentlich geführten Prozess eventuell nicht durchgestanden hätte.

