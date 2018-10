Im Erzählcafé „Etikettenschwindel Pressefreiheit: Deutschland und Myanmar“ berichtet Referentin Carolyn Pliquet anschaulich. (Foto: Jugendpresse Deutschland/Annkathrin Weis)

Polizei im Haus! Hausdurchsuchung!“, ruft der Pförtner durch die Freisprechanlage des Pressehauses in Hamburg. Robert Spiering muss den Ruf des Pförtners gehört haben. Aus einer Ahnung heraus versteckt der Journalist das Manuskript des Berichts „Bedingt abwehrbereit“, der zwei Wochen zuvor im „Spiegel“ erschienen war. Kurze Zeit später wird die Redaktion von den Polizisten geräumt. Dieser Vorfall wird später als entscheidendes Ereignis in der Entwicklung der Pressefreiheit in Deutschland begriffen werden.

„Bedingt abwehrbereit“ hatte zuvor den deutschen Verteidigungsminister Franz Josef Strauß (CSU) entblößt: Deutschland könne einen möglichen Angriff der Sowjetunion nicht abwehren. „Deswegen versprach sich die Staatsmacht, dass die Informanten im Manuskript vermerkt waren“, erläutert Heinz Egleder. In seiner langjährigen Arbeit beim „Spiegel“ hat der Journalist persönlich mit allen Zeitzeugen des Vorfalls am Abend des 26. Oktobers 1962 gesprochen. Im Auftrag der Bundesanwaltschaft durchsuchten damals Kriminalbeamte die Redaktionsräume in Hamburg und Bonn. Es wurden mehrere Journalisten des Landesverrats beschuldigt und festgenommen. Das von Spiering versteckte Manuskript fanden sie nicht.

Es soll dieser Abend sein, der als Beginn der „Spiegel-Affäre“ in die Geschichte eingegangen ist. Die Öffentlichkeit wurde auf das Handeln der Regierung aufmerksam. In den darauffolgenden Wochen begannen sich Medien und Studenten mit dem Nachrichtenmagazin zu solidarisieren. Auch unterschiedliche Zeitungen unterstützten den „Spiegel“. Die „Spiegel-Affäre“ wird zu einem Meilenstein für die deutsche Pressefreiheit und sie ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer gesetzlich verankerten Pressefreiheit in Deutschland.

„Letztendlich hat die ,Spiegel-Affäre' den Obrigkeitsstaat beendet. Und wenn junge Menschen heute ein ganz anderes, gutes, demokratisches Grundwertesystem haben, ist das 1962 neu erkämpft worden“, bewertet Egleder den auf die Proteste folgenden Umschwung: Verteidigungsminister Strauß wurde seines Amtes enthoben, die festgenommenen Journalisten kamen frei. „Es ist das erste Mal, dass echte Demokratie stattgefunden hat“, sagt Egleder. 1966 legte das Bundesverfassungsgericht als Nachwirkung der Ereignisse von 1962 die Wichtigkeit der freien Presse für den Staat fest: „Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten.“ Mit dem Inkrafttreten des fünften Artikels des Grundgesetzes reiht sich Deutschland in die Liste der Länder ein, in denen die Pressefreiheit gesetzlich gesichert ist.

Dennoch wiederholte sich ein ähnliches Ereignis im Jahre 2005. Bei der „Cicero-Affäre“ kam es zu einer Durchsuchung der Redaktion des politischen Magazins „Cicero“ – aufgrund des Verdachts des Geheimnisverrats. Ursache war ein Bericht über den Terroristen Abu Mussab Al Sarkawi auf Grundlage eines BKA-Berichts. 2007 beurteilte das Bundesverfassungsgericht die Durchsuchung als verfassungswidrig und setzte damit ein Symbol für eine freie deutsche Presse.

Das sind nicht die einzigen Meilensteine für die deutsche Pressefreiheit: Auch die seit 1949 existierende Bundespressekonferenz sei ein wichtiger Meilenstein für die deutsche Pressefreiheit, erklären Carolyn Pliquet und Professor Michael Beuthner. Die beiden sind Referenten der Berliner Dekra Hochschule für Medien auf den diesjährigen Jugendmedientagen. Für sie ist besonders bemerkenswert, dass die Politiker bei der Bundespressekonferenz von den Journalisten eingeladen werden. Die Bundespressekonferenz ist eine Vereinigung von Journalisten. Gemeinsames Ziel ist es, durch Pressekonferenzen möglichst schnell an objektive Informationen zu kommen.

Als einen weiteren Meilenstein der deutschen Pressefreiheit sehen sie auch das Informationsfreiheitsgesetz von 2006: Es legt fest, dass jedem der Zugang zu amtlichen Informationen von Bundesbehörden gewährleistet sein muss. Auch der Pressekodex soll in Deutschland einen freien und qualitativ hochwertigen Journalismus gewährleisten.