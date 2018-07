Staatsrat Ronny Meyer (Koch)

Betreiber von Verdunstungskühlanlagen, Kühltürmen und sogenannten Nassabscheidern müssen ihre Gerätschaften ab sofort an eine von Bund und Ländern aufgebaute Datenbank melden. Mit einer entsprechenden Verfügung hat das Umweltressort des Senats am Donnerstag auf eine Veränderung der Gesetzeslage auf Bundesebene reagiert.

Die Meldepflicht soll insbesondere die Gefahr von Legionellen-Infektionen eindämmen. Bei Legionellen handelt es sich um Bakterien, die die Lungen angreifen. Die Erkrankung beginnt meist mit Fieber, Schüttelfrost und Muskelschmerzen, außerdem können sich Übelkeit und Erbrechen, Durchfall und vielfältige neurologische Ausfallerscheinungen einstellen. Legionellen vermehren sich besonders gut in Klima- und Warmwasseranlagen. Beim Ausbruch einer Epidemie waren im Frühjahr 2016 in Bremen drei ältere Menschen gestorben. Der konkrete Auslöser wurde trotz intensiver Suche nie identifiziert, obwohl die Behörden damals einen gewaltigen Aufwand trieben. Bedienstete des Gesundheitsamtes schwärmten aus und nahmen Proben bei zahlreichen Betrieben. Sogar mit Luftbildern wurde nach Installationen auf den Dächern von Gewerbebetrieben gesucht, in denen sich der Keimherd befunden haben könnte. Auch eine örtliche Meldepflicht für einschlägige Anlagen wurde damals erlassen. Allerdings gingen die Behörden davon aus, dass längst nicht alle Betreiber dieser Pflicht nachkamen.

Nun wird das Thema also auf Bundesebene angegangen. „Nordrhein-Westfalen und Bremen haben dazu den Anstoß gegeben“, sagt der Sprecher des Bremer Umweltressorts, Jens Tittmann. Seit 2017 gilt die 42. Verordnung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz, die eine Anzeigepflicht für bestehende und neue Verdunstungskühlanlagen, Kühltürme und Nassabscheider verankert. Ziel ist die Einrichtung eines bundesweiten Registers für solche Apparate, damit beim Ausbruch einer Legionellen-Erkrankung der Auslöser leichter ermittelt werden kann. Die Verordnung des Bremer Umweltressorts baut darauf auf. Danach sind die Betreiber verpflichtet, ihre Anlagen auf der Website www.kavka.bund.de einzugeben.

Die neue bundesweite Rechtslage schreibt nicht nur eine Meldepflicht für die genannten Anlagen vor, sondern unter anderem auch regelmäßige Laboruntersuchungen des Wassers, das darin aufbereitet wird. Damit kommen zusätzliche Kosten auf die Betreiber zu. Das Bundesumweltministerium rechnet mit einem Betrag von etwa 9,6 Millionen Euro pro Jahr bundesweit. Wer die Vorgaben nicht beachtet und bei Kontrollen durch örtliche Behörden erwischt wird, muss sich auf empfindliche Bußgelder einstellen. Strafrechtliche Konsequenzen können hinzukommen, wenn aus einer vorschriftswidrig betriebenen Anlage Legionellen in die Umwelt gelangen und Menschen dadurch zu Schaden kommen.

Umweltstaatsrat Ronny Meyer begrüßt die jetzt getroffenen Maßnahmen, nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Bremer Erfahrungen. „Es ist wichtig, dass diese Anlagen jetzt meldepflichtig sind. Hier haben der Bund und die Bundesländer gut zusammengearbeitet“, urteilt Meyer. „Bei einem künftigen Legionellenausbruch haben wir so die benötigten Daten, um rasch und effizient nach dem Ausbruchsherd suchen und diesen abschalten zu können. Das kann Menschenleben retten“, ist der Staatsrat überzeugt.