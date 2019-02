60 Teilnehmer können an der Veranstaltung mit Angela Merkel teilnehmen. (Uwe Anspach/dpa)

Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt für einen Bürgerdialog nach Bremerhaven. Die CDU-Politikerin wolle sich am Montag, 18. März, mit Menschen aus der Region austauschen, berichtete die „Nordsee-Zeitung“ am Mittwoch. „Die Bundeskanzlerin möchte mit ihren Bürgerdialogen möglichst Menschen in allen Regionen erreichen, jetzt freut sie sich auf einen Besuch im Norden“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert der Zeitung. Ähnliche Veranstaltungen habe es auch schon in Aachen, Trier, Chemnitz, Hannover und Jena gegeben. An der Veranstaltung können 60 Menschen teilnehmen, die sich anmelden müssen.