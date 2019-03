Im Dialog: Bundeskanzlerin Angela Merkel mit einer Teilnehmerin (Carmen Jaspersen / dpa)

Es war eine Veranstaltung auf hohem Niveau: Kanzlerin Angela Merkel ist am Montag in Bremerhaven mit 60 Bürgern zu einem Dialog zusammengekommen. Interessante Fragen trafen auf eine Regierungschefin, die sich oft bis ins Detail informiert zeigte. Die Teilnehmer löcherten die Kanzlerin mit einem Potpourri an Fragen. Am häufigsten drehten sie sich um die Themen Klimaschutz und Gesundheitswesen. Am Wissenschaftsstandort Bremerhaven wollten mehrere Teilnehmer aber auch Auskünfte über den künftigen Kurs in der Forschungspolitik. Merkel warnte davor, in der Forschung nachzulassen. „Der Wohlstand von morgen hängt von der Forschung von heute ab“, sagte sie. Auf die Frage, ob sie einen Anstieg des Verteidigungsetats zulasten der Forschungsanstrengungen zulassen würde, machte Merkel deutlich, dass eher noch mehr Innovationen in Deutschland geben müsse.

Vor dem Bürgerdialog hatte Merkel den CDU-Spitzenkandidaten für die Bürgerschaftswahl in Bremen, Carsten Meyer-Heder, getroffen. Auf Wunsch der Kanzlerin ging um ein erstes, kurzes Kennenlernen. Meyer-Heder hatte sich Ende Februar in Berlin dem CDU-Bundesvorstand vorgestellt. Ein Treffen mit Merkel war damals nicht möglich, weil sie am Gipfeltreffen der EU und der Liga der Arabischen Staaten im ägyptischen Sharm El-Sheik teilnahm.