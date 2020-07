Die Polizei sucht einen 35-Jährigen, der einen Mann mit einem Messer verletzt hat (Symbolbild). (Björn Hake)

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, verletzte ein 35-Jahre alter Mann einen 45-Jährigen vor der Flüchtlingsunterkunft auf der Straße Am Rastplatz in Burglesum gegen 1.10 Uhr mit einem Messer. Beide Männer wohnen in der Unterkunft. Laut Polizei geschah die Auseinandersetzung im Zuge eines Treffens, zu dem sich beide verabredet hatten. Die Männer gerieten über eine mitgebrachte Tasche in Streit, der eskalierte.

Der 35-Jährige trat zunächst auf sein Gegenüber ein und verletzte den 45-Jährigen anschließend mit einem Messer am Oberkörper. Anschließend flüchtete der Angreifer. Der Verletzte musste mit Schnittwunden in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer (0421) 3623888 entgegen.