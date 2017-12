Bei einem Messerangriff in der Dirschauer Straße in Gröpelingen ist eine 37-Jährige am frühen Montagabend lebensgefährlich verletzt worden. Inzwischen sei die Frau außer Lebensgefahr, teilte die Polizei Bremen auf Nachfrage des WESER-KURIER mit.

Der Täter ist derzeit flüchtig. Im Rahmen der Fahndung war am Montag eine Wohnung nahe des Tatorts durchsucht worden, diese sei jedoch ergebnislos gewesen, informiert ein Sprecher der Polizei Bremen.

Hintergrund des Messerangriffs könnte nach ersten Ermittlungen eine Beziehungstat sein.

Weitere Einzelheiten wird die Staatsanwaltschaft im Laufe des Tages bekanntgeben. (haf/var)

++ Diese Meldung wurde um 06.58 Uhr aktualisiert. ++