In der Nacht zu Samstag hat es einen Messerangriff im Bereich der Bischofsnadel gegeben. (Christina Kuhaupt)

Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Samstag einen 51-jährigen Bremer angegriffen. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Angriff in den Wallanlagen, der Mann wurde dabei schwer verletzt.

Gegen kurz nach ein Uhr sprach der Unbekannte den 51-Jährigen an, stach ihm mit einem Messer in den Arm und flüchtete anschließend. Der Verletzte lief in Richtung Domsheide und rief die Polizei, er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Angreifer soll etwa 30 Jahre alt gewesen sein. Er trug eine schwarze Jacke und sprach gebrochen Englisch. Der Tatort soll im Bereich der Bischofsnadel gewesen sein. Die Hintergründe sind noch ungeklärt, Hinweise nimmt die Polizei unter (0421) 362 3888 entgegen.