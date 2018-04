Frank Passade (Christina Kuhaupt)

Im Fall des 29-Jährigen, der am Sonntagmorgen den neuen Freund seiner ehemaligen Partnerin mit einem Messer lebensgefährlich verletzt hat, ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen gefährlicher Körperverletzung und nicht wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Dies teilte am Montag auf Anfrage des WESER-KURIER Frank Passade mit, Sprecher der Bremer Staatsanwaltschaft.

Nach Messerstichen auf sein Gegenüber habe der Täter selbst die Polizei alarmiert, also Rettungsmaßnahmen eingeleitet. Offenbar habe er die Gefährlichkeit seiner Handlung erkannt, erklärte Passade diesen Ermittlungsansatz. In den vergangenen Wochen war es in Bremen mehrfach zu Messerattacken gekommen. Zum Teil hatte die Staatsanwaltschaft anschließend Ermittlungen wegen versuchten Totschlags eingeleitet.

Mehr zum Thema Vahr Bremen: 42-Jähriger durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt Bei einer Auseinandersetzung in der Bremer Vahr ist am frühen Sonntagmorgen ein 42-Jähriger durch ... mehr »

Wie berichtet, hatte das 42-jährige Opfer seine Freundin in deren Wohnung in der Vahr besucht. Dort tauchte auch ihr Ex-Freund auf. Die beiden Männer gerieten in Streit, erst verbal, dann auch handgreiflich. Im Verlauf der Auseinandersetzung zückte der 29-Jährige ein Messer und fügte dem anderen mehrere Stich- und Schnittverletzungen zu. Der Schwerverletzte wurde ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr wurde nach Polizeiangaben zunächst für möglich gehalten, doch noch am Sonntag erwiesen sich die Verletzungen als nicht lebensbedrohlich.

Der Mann, den die Polizei am Sonntag am Tatort vorläufig festgenommen hatte, befindet sich inzwischen wieder auf freiem Fuß. Haftgründe lägen nicht vor, begründete dies die Staatsanwaltschaft. Frank Passade: „Der Mann ist geständig, nicht vorbestraft und hat einen festen Wohnort.“