Vor dem Bremer Landgericht endete am Donnerstag, 20. September, der Prozess gegen eine 40-Jährige aus Bremerhaven.

Angeklagt war sie wegen versuchten Mordes. Verurteilt worden ist die 40-Jährige am Donnerstag vor dem Bremer Landgericht wegen gefährlicher Körperverletzung zu fünf Jahren und vier Monaten Haft. Mindestens 18 Monate davon wird sie in einer geschlossenen Einrichtung verbringen, um von ihrer Alkoholsucht loszukommen. Der Missbrauch von Alkohol und seine Folgen auf Geist und Seele waren es auch, die sowohl die Tat, das schwer aus dem Ruder gelaufene Ende einer Beziehung, als auch den Prozess in weiten Teilen bestimmten.

Die Frau hatte Ende April ihrem Lebensgefährten in seiner Bremerhavener Wohnung eine sechs Zentimeter lange Messerklinge zweimal in die Brust gerammt und ihn zudem an der Hand verletzt, kurz nachdem er laut seiner Aussage vor Gericht die Beziehung beendet hatte. Beide hatten zu dem Zeitpunkt getrunken, bei der Angeklagten wurde später ein Wert von rund 2,5 Promille festgestellt. Der Mann hatte sich nach dem Angriff ins Badezimmer geflüchtet und später die Polizei gerufen. Später hatte sich sein Zustand derart verschlechtert, dass ihm nur eine Notoperation an der verletzten Arterie das Leben rettete. Die Frau war direkt nach dem Angriff zu einem Freund gegangen, dem sie in groben Zügen von dem Geschehen berichtet hatte.

Erinnerungen durch Alkohol getrübt

„Das Einstechen ist durch zahlreiche Indizien belegt“, sagte der Vorsitzende Richter Jens Florstedt zur Begründung des Urteils. Und, an die Angeklagte gerichtet: „Wir haben überhaupt keinen Zweifel, dass Sie die Tat begangen haben.“ Was für das Gericht aber kaum erhellen konnte, waren die Hintergründe und das Motiv der Tat. Das Problem: Wie die Angeklagte neigen auch das Opfer und viele der Zeugen zu starkem Alkoholmissbrauch, entsprechend getrübt und zum Teil auch schlicht falsch waren die Erinnerungen an die Tat in ihren Aussagen. So meinte zum Beispiel das Opfer, seine Ex habe ihn auch im seitlichen Brustbereich verletzt – tatsächlich stammt die Narbe an dieser Stelle von der Notoperation. „So viel Gegensätzliches wie hier erlebt man als Richter selten“, sagte Florstedt. „Wir waren nicht in der Lage, festzustellen, was gesprochen wurde.“

Zugunsten der Angeklagten, die die Aussage verweigert hatte, wertete das Gericht, dass sie keine Anhaltspunkte für Mordmerkmale wie Heimtücke lieferte. Auch einen versuchten Totschlag sah die Kammer in der Tat nicht. Zu ihren Lasten allerdings wertete sie die Tatsache, dass die Frau bereits 2013 ebenfalls für einen Gewalt-Exzess in betrunkenem Zustand zu 1,6 Jahren Haft verurteilt worden war, damals allerdings auf Bewährung. Im Jahr 2011 hatte sie einen Bekannten während eines Streits in der Badewanne zunächst unter Wasser gedrückt und ihm dann einen Hoden herausgerissen. „Sie haben ein erhebliches Gewaltproblem“, sagte Florstedt zu der Angeklagten. „Das muss behandelt werden.“

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.