Der Metronom bietet ab Dezmeber neue Fahrten auf der Strecke Hamburg-Bremen an. (Focke Strangmann)

Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, fahren Züge künftig fast rund um die Uhr, insbesondere am Wochenende. Auf der Strecke zwischen Bremen und Hamburg (Linie 41) gibt es ab 9. Dezember insgesamt sieben neue Fahrten nach Mitternacht bis 6 Uhr morgens.

Auch der Service soll verbessert werden. So wird künftig jeder Zug mit zwei Fahrgastbetreuern besetzt sein. Auch das Kundenzentrum wird länger erreichbar sein: jeweils immer eine halbe Stunde vor der ersten und eine halbe Stunde nach der letzten Fahrt laut Fahrplan. Zudem wird es die Möglichkeit geben, sich demnächst in Echtzeit per Whatsapp über die Verkehrslage zu informieren.

Wegen zu geringer Nutzung entfernt die Eisenbahngesellschaft aber die Snackautomaten aus den Waggons. Perspektivisch sollen auch die Fahrzeuge modernisiert werden. (shm)