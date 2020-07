Weniger Sitze, mehr Abstand: Regisseur Dirk Böhling (l.) und Metropol-Theater-Chef Jörn Meyer im umgebauten Parkett. (Frank Thomas Koch)

Okay, durchgesaugt werden muss noch mal im Saal des Metropol-Theaters, vor dem Bühnenrand glitzert es hier und da noch golden – Flitterreste von der letzten „Bodyguard“-Show vor der Zwangspause, die während des Umbaus aus den Tiefen der Sitzritzen aufgetaucht sind. Ansonsten ist alles bereit für das Sommerprogramm, das am 9. Juli mit dem aus dem Theaterschiff verlegten Stand-Up-Comedy-Abend von Nicole Jäger beginnt und dann mit der ersten, hauseigenen Produktion „Die 12 Geschworenen“ fortgesetzt wird. Im Parkett, in dem sonst 907 Leute Platz finden, ist jede zweite Reihe ausgebaut.

Das liest sich schlimmer, als es tatsächlich aussieht, wenn man so in den Saal schaut. Bis zu 250 Gäste erlauben die Vorschriften, besetzen lassen will Metropol-Chef Jörn Meyer allerdings vorerst maximal 200 der roten Polsterstühle. 1,80 Meter Platz beträgt der Abstand von Rückenlehne zu Rückenlehne, in dem entstandenen Raum stehen nun kleine Tische für Getränke. Anfangs habe er überlegt, die Bestuhlung komplett zu lassen und jede zweite Reihe nur zu sperren, erzählt Meyer. So, wie es jetzt ist, gefällt es ihm besser. „Die Frage war: Wie schaffen wir es, dass wir auch unter Corona-Bedingungen die Atmosphäre bekommen, die ein Theater braucht?“, sagt er. „Ich denke, so kann es gehen. Wichtig ist, dass wir anfangen.“

Mehr zum Thema Bremer Privattheater kooperieren Theaterschiff und Fritz-Theater ziehen ins Metropol-Theater Um Abstandsregeln einhalten und trotzdem genügend Zuschauer empfangen zu können, spielen das ... mehr »

Die Krise als Chance nehmen: Das ist auch das Prinzip, das hinter dem Theaterwerk steckt. Ohne die Pandemie wäre dieses temporäre Ensemble aus Schauspielerinnen und Schauspielern aller Bremer Häuser, vom Theater am Goetheplatz bis zum Schnürschuh-Theater, wohl gar nicht zusammen gekommen, sagt Regisseur Dirk Böhling. „Nun haben sie Zeit und vor allem Lust darauf, endlich wieder zu spielen, endlich wieder Geschichten erzählen zu können.“ Natürlich auch unter den Regeln, die Corona diktiert: Böhling bringt „Die 12 Geschworenen“, ein Justiz-Drama des US-Autors Reginald Rose über eine Gerichts-Jury, die in einem Mordprozess entscheiden soll, als szenische Lesung auf die Bühne.

„Man könnte auch sagen, es ist ein Live-Hörspiel. Eine Kunstform, die es so in Bremen bislang nicht gibt“, erklärt Böhling, der selbst auch als Schauspieler und Autor arbeitet. Die Schauspieler lesen den Text vor, die szenischen Anteile sind stark reduziert. Entsprechend wird auch auf der Bühne der vorgeschriebene Abstand eingehalten – geübt haben die Akteure bis zur Hauptprobe am Donnerstag jeder für sich zu Hause, per „Fernregie“, wie es Böhling nennt. „Das Stück eignet sich gut, weil es sowieso eher statisch angelegt ist.“

Vier Eigenproduktionen pro Jahr geplant

„Die 12 Geschworenen“ soll nicht die einzige Produktion des Theaterwerks bleiben, geplant sind vier pro Jahr. „Das werden nicht immer szenische Lesungen sein“, sagt Böhling, „sondern auch mal ein Liederabend oder eine Mischung aus Literatur und Musik.“ Gespielt werden soll an unterschiedlichen Orten, je nachdem, was am besten zum jeweiligen Format passt. „Das Metropol-Theater ist aber sozusagen unser Mutterhaus“, sagt Böhling, „dort können wir auch die Probebühnen nutzen.“ Ob sich das Projekt am Ende rechnen wird, wissen weder Böhling noch Meyer. „Wirtschaftlicher Erfolg ist hier aber gar nicht das große Ziel“, sagt Letzterer.

„Hätten wir vorher einen Business-Plan aufgestellt, wäre die Idee wohl sofort totgerechnet gewesen.“ Sie sehen es als Experiment, auch in diesen Zeiten Unterhaltung zu bieten, denn ohne sie, da sind sich beide sicher, sind Menschen noch nie ausgekommen. Und warum nicht auf die regionale Kraft vertrauen und mit ihr Neues ausprobieren, wenn internationale Stars und Großproduktionen im Moment nicht am Start sind? „Dieser Ansatz wird sich in Zukunft noch verstärken, davon gehe ich aus“, sagt Meyer. So gibt es bereits Überlegungen, auch ein Bremer Weihnachtsmärchen auf die Metropol-Bühne zu bringen.

Den Besuchern will Meyer es „so einfach wie möglich machen“. Im Theater gilt Mund- und Nasenschutzpflicht bis zum Beginn der Aufführung, auch das Personal wird Masken tragen. Es gibt keine Garderobe, Jacken werden mit zu den Plätzen genommen. Auch im Foyer soll möglichst niemand herumstehen: Getränk kaufen und dann zügig zum Platz gehen, heißt die Devise. „Wir versuchen, so gut es geht, Kontakte zu vermeiden“, sagt Meyer. Die Saalbelüftung wird auf 100 Prozent Frischluft gestellt, nach etwa zehn Minuten ist sie einmal komplett ausgetauscht. Handläufe und Klinken werden nach dem Ende des Einlasses desinfiziert. Mögliche Infektionsketten sollen über persönliche Daten, die schon beim Ticketkauf abgefragt werden, nachvollzogen werden können. Meyer: „Bei Bedarf arbeiten wir das vor Ort nach.“