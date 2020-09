Machte sich für eine Stärkung des Frauenanteils in der Bremer CDU stark: Landesvorsitzender Carsten Meyer-Heder. (Frank Thomas Koch)

Der neue Landesvorsitzende ist auch der alte: Mit 94,5 Prozent der Stimmen ist Carsten Meyer-Heder beim Landesparteitag der Bremer CDU in der Messehalle 4 im Amt bestätigt worden. Ein leichter Stimmenrückgang gegenüber dem Ergebnis von Juni 2019, als Meyer-Heder mit 98 Prozent zum Nachfolger des verstorbenen Jörg Kastendiek gekürt worden war. Turnusgemäß wäre seine zweijährige Amtszeit eigentlich erst im Frühsommer 2021 abgelaufen. Die vorzeitige Kandidatur begründete der 59-Jährige mit der anstehenden Wahl seiner Stellvertreter, zusammen mit ihnen will er sich als Team verstanden wissen. Dabei hat er schon die Bürgerschaftswahl 2023 im Blick: „Wenn wir Erfolg haben, dann wollen wir gemeinsam Erfolg haben.“

Zugleich nutzte Meyer-Heder den Rückzug des 67-jährigen Bremerhaveners Peter Skusa, um die Zahl der Stellvertreter von drei auf vier zu erhöhen. Damit kann die Stellvertreterebene künftig paritätisch mit Männern und Frauen besetzt werden – ein Herzensanliegen des Parteichefs. Als neue Stellvertreter wählten die 185 Delegierten Thorsten Raschen aus Bremerhaven (87 Prozent) und Ines Scheele aus Bremen-Nord (85), wiedergewählt wurden Yvonne Averwerser (93) und Jens Eckhoff (92).

Gescheitert ist der Vorstoß der Frauen-Union (FU), die beiden Bremer Bundestagskandidaten der CDU künftig durch eine Mitgliederversammlung zu bestimmen statt durch eine Delegiertenkonferenz. Nach heftigem Gegenwind zog die FU ihren Antrag aus formalen Gründen wieder zurück. Zu den Kritikern zählte auch Landeschef Meyer-Heder. Anträge sollten nicht von den Interessen einzelner geprägt sein, sagte er. Ein unmissverständlicher Seitenhieb auf FU-Vorsitzende Elisabeth Motschmann, seit 2013 Bremer Bundestagsabgeordnete ihrer Partei. Ihr wird nachgesagt, sich durch ein Mitgliedervotum Vorteile gegenüber ihrem möglichen Konkurrenten, Fraktionschef Thomas Röwekamp, zu erhoffen.

Arbeitsplatzsicherung statt Enteignungsfantasien

Meyer-Heder warnte davor, das Bremer rot-grün-rote Regierungsmodell nach Berlin zu exportieren. „Wir brauchen Arbeitsplatzsicherung statt Enteignungsfantasien“, sagte er. Den Klimaschutz erhob er zu einem wichtigen Anliegen, die Stahlproduktion in Bremen müsse auf Wasserstoff umgestellt werden. Heftige Kritik übte er am novellierten Polizeigesetz von Innensenator Ulrich Mäurer (SPD), das Polizisten unter Generalverdacht stelle. In die gleiche Kerbe schlug Röwekamp. „Wir brauchen keinen Polizeibeauftragten“, sagte er. Kein gutes Haar ließ der Fraktionschef an Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke). Sie setze nur auf Stimmung, aber erreiche nichts. Wirtschaftspolitik erschöpfe sich nicht darin, „dass eine linke Senatorin gute Laune verbreitet“.

Als „entscheidende Frage“ deklarierte Meyer-Heder die stärkere Mobilisierung von Frauen für die Parteiarbeit. „Wir müssen den Frauenanteil signifikant stärken“, rief er den Delegierten zu. Gleichwohl sprach sich Meyer-Heder gegen eine förmliche Frauenquote von 50 Prozent aus, wie von der Struktur- und Satzungskommission der Bundespartei vorgeschlagen. Inhaltliche Überlegungen müssten den Ausschlag geben. Wenn die Hälfte der Liste für die Bürgerschaftswahl 2023 mit Frauen besetzt sei, dann „nicht weil es Frauen sind, sondern weil sie einfach klasse sind“.

Mit großer Mehrheit stimmten die Delegierten dem Antrag des Landesvorstands zu, für die Bremer CDU ein Frauen-Netzwerk „Frauen.Macht.Politik!“ unter Leitung von Bürgerschaftspräsident Frank Imhoff und Cornelia Hopp zu gründen. Zuvor entspann sich allerdings eine kontroverse Diskussion um die „fortschrittliche Selbstverpflichtung“, die in den Augen von Quotenkritikern nichts weiter als eine verkappte Quote ist. „Dann müssten wir auch eine Quote für Junge, Alte und Unternehmer haben“, sagte ein Delegierter aus Schwachhausen.

Als Nachfolger von Michael Schultz wählten die Delegierten Hetav Tek zur neuen Beauftragten für soziale Integration und Chancengerechtigkeit. Die 38-Jährige ist gelernte Industriekauffrau und arbeitet im Projektmanagement der Bremer Erziehungshilfe. Tek hat kurdische Wurzeln, sie kam als Flüchtlingskind mit ihren Eltern nach Deutschland. Ebenfalls beschlossene Sache: Das CDU-Haus Am Wall soll künftig „Jörg-Kastendiek-Haus“ heißen. Eigentlich war der Parteitag schon für Mai angesetzt, musste wegen der Corona-Pandemie aber verschoben werden.