Carsten Meyer-Heder ist seit einigen Monaten Landesvorsitzender der CDU Bremen und Abgeordneter der Bremischen Bürgerschaft. Im Mai stellte er sich als Spitzenkandidat zur Wahl, aus der die CDU in Bremen erstmals in ihrer Parteigeschichte als stärkste Kraft hervorging. Die Fraktion verfügt derzeit im Parlament mit 24 Sitzen über ein Mandat mehr als die SPD. (Frank Thomas Koch)

Carsten Meyer-Heder: Ja, ich arbeite mich immer weiter ein. Sowohl die Partei- als auch die Fraktionsarbeit sind noch relativ neu für mich. Kürzlich habe ich meine dritte Sitzungswoche in der Bürgerschaft erlebt.

Nein, ich fürchte nicht.

Im Großen und Ganzen schon. Was ich in der Theorie so in etwa geahnt habe, erlebe ich jetzt in der Praxis hautnah und konkret. Das ist schon ziemlich spannend.

Lustlos? Nein, das bin ich überhaupt nicht. In den sozialen Medien kann man sehen, wie viele Termine ich wöchentlich absolviere. Im Dezember fühlt es sich beinahe an, als wäre ich noch mitten im Wahlkampf. Neben meiner parlamentarischen Arbeit bin ich momentan viel in meiner Funktion als Landesvorsitzender unterwegs. Ich besuche die Stadtteile, die Beiräte und unsere Vereinigungen.

Ich versuche, den Schwung aus der Wahl weiter zu erhalten und weiterzugeben. Viele haben vermutet, dass wir uns in der CDU nach der Wahl heillos zerstreiten. Das ist nicht passiert. Im Gegenteil: Ich erlebe die CDU als sehr harmonisch und zielorientiert. Ich bin auch wahnsinnig gerne mit der Fraktion zusammen, auch dort erlebe ich die Arbeit als einträchtig und pragmatisch.

Wir bemühen uns um eine lösungsorientierte, konstruktive Politik, nicht um eine destruktive. Es geht uns nicht nur um unsere Partei, sondern auch um die Stadt und das Land Bremen. Wir haben auch schon im Wahlkampf versucht, unser Programm und unsere Ziele in den Vordergrund zu rücken, statt unsere politischen Gegner madig zu machen. Das ist auch nicht meine Art. Deshalb waren wir als CDU-Fraktion auch dabei, als ein Antrag zur politischen Unterstützung des Bremer Stahlwerks gestellt wurde.

Der Haushalt liegt noch nicht vor, deshalb gibt es noch viele offene Fragen. Ansonsten ist genau das passiert, was wir vor der Bürgerschaftswahl prophezeit haben: Ein finanzielles Problem nach dem anderen wird publik, ob es der Flughafen ist oder die Geno-Krise. Das sind meiner Meinung nach inhaltlich keine echten Überraschungen, es war nur eine Frage der Zeit, dass der Umfang der Schwierigkeiten offen zutage tritt.

Bei der Geno haben wir unsere Zusammenarbeit angeboten. Wir können dieses Problem nur gemeinsam lösen, und gelöst werden muss es, und zwar schnell. Das Gleiche gilt für unsere Klimapolitik, deshalb haben wir vorgeschlagen, eine Enquetekommission zu bilden. Über eine autofreie Innenstadt ab 2030 lassen wir ebenfalls mit uns reden. Es gibt Fragen, da müssen wir pragmatische Partner der Regierungsparteien sein, im Interesse Bremens.

Das tun wir auch, und da gibt es auch genug zu tun. Was mich als Unternehmer im Politikgeschäft immer noch am meisten irritiert, ist, dass die Regierung – die ja weiterhin aus Rot-Grün besteht, plus den Linken – so tut, als habe sie mit der Entwicklung der vergangenen Jahre nichts zu tun. Dass es in Bremen beispielsweise so viele Alleinerziehende gibt, die auf staatliche Leistungen angewiesen sind, hängt doch mit der Politik der vergangenen Jahrzehnte zusammen. Das hat sich nicht über Nacht entwickelt, und trotzdem ist offensichtlich nicht genug getan worden. Wenn man ein Unternehmen so führen würde, könnte man am Markt nicht bestehen.

Er ist präsenter. Er hat eine andere Wirkung. Er bemüht sich um große Bürgernähe, aber inhaltlich sehe ich bislang keine gravierenden Unterschiede.

Klar. Man wächst mit den Herausforderungen.

Dazu gibt es nicht viel zu sagen: Man sieht nichts, es gibt keinen Plan, es gibt keine Strategie, um die Schwierigkeiten anzugehen, die das Land unbestritten hat. Was bislang getan wird, verliert sich im Klein-Klein. Man weiß nicht, wie die großen aktuellen Probleme gelöst werden sollen. Kristina Vogt wird als Wirtschaftssenatorin zwischen den Ansprüchen ihrer Partei und der Wirtschaft aufgerieben. Und es wird viel gestritten. Wir sind dagegen tiefenentspannt.

Vielleicht ist das untypisch für Politiker, aber ich bin nicht der Typ, der sich immer in den Vordergrund drängen muss, weil er schon den nächsten Posten im Auge hat. Wichtig ist es, dass man intern als Partei vorankommt und im Hintergrund die Fäden in der Hand hält und die halte ich.

Ich bin neu im Parlament und fühle mich da wohl, wo ich jetzt bin. In zwei Jahren sehen wir weiter.

Das mag sein, aber bis zur Wahl sind es noch mehr als drei Jahre.

Ob ich noch einmal kandidiere, hängt von einer ganzen Reihe von Faktoren ab, beispielsweise auch von meiner Verfassung. Ich bin 58 Jahre alt, ich muss fit genug sein. Denn das ist schon ein Knochenjob, das merke ich selbst jetzt, wo ich zur Hälfte in meinem Unternehmen engagiert bin und zur Hälfte in der Politik. Im Augenblick gehe ich aber davon aus, dass ich noch einmal antrete. Das wird auch von außen an mich herangetragen.

Man kann viel vermuten, das muss aber nicht stimmen. Die CDU wird oft verkannt, aber sie ist ein total moderner Laden, mit hoher Eigenverantwortung und flachen Hierarchien. Die Stimmung in Partei und Fraktion ist aufgeräumt, es gibt keine Grabenkämpfe. Deshalb gefällt es mir auch so gut.

Dem kann ich nicht widersprechen, aber selbst das kann sich noch ändern.

Die parlamentarische Arbeit empfinde ich manchmal schon als etwas mühsam, obwohl es mir eine große Ehre ist, Abgeordneter zu sein. Die Gestaltungsmöglichkeiten halten sich in Grenzen. Die eigentliche Arbeit wird anderswo gemacht, in den Ausschüssen, in den Deputationen und in der Verwaltung. Auch das Interesse der Bevölkerung ist offenbar nicht sonderlich groß, wenn man die Anwesenheit auf den den Zuschauerrängen betrachtet.

Was mich irritiert: dass das Interesse am persönlichen Fortkommen manchmal wichtiger zu sein scheint als die Fortschritte für Bremen. Für einen großen Fehler im System halte ich, dass Politiker nicht die Verantwortung für ihr Handeln übernehmen. Es gibt keine Qualitätssicherung und viel zu wenig Controlling. Wir verteilen beispielsweise Zuwendungen, ohne zu wissen, ob sie effizient eingesetzt werden. Das ist meiner Meinung nach ein enormes Problem, auch, aber nicht nur in Bremen.

Wir wollen uns noch mehr als eine offene, moderne, liberale Großstadtpartei etablieren. Das wird der CDU zwar oft abgesprochen, und wir könnten auch noch jünger werden und unser etwas verstaubtes Image besser ablegen – vor allem auf Bundesebene. Aber wir sind unbestreitbar auf dem besten Weg dorthin. Wir sind eine bürgerliche Partei, das gilt sowohl für Mitglieder als auch für Wähler, aber wir kümmern uns auch um die, die Hilfe benötigen. Auch das wird oft unterschätzt. Das Bürgertum braucht unsere Hilfe nicht, aber die Menschen in Blumenthal, in Huchting und in Lüssum. Das ist uns sehr bewusst.

Das gehört, wenn Sie so wollen, zur neuen CDU dazu. Dort liegen – neben Bildung und Wirtschaft – die drängenden Probleme in Bremen, und die wollen wir unbedingt angehen.

Wir wollen die Probleme pragmatischer angehen. Wir wollen beispielsweise, dass Alleinerziehende ganz konkret mithilfe der Kammern und Arbeitgeberverbände vermittelt und qualifiziert werden. Es fehlt einerseits an Fachkräften und andererseits gibt es viele Bremer, die Arbeit suchen. Es kann einfach nicht sein, dass das man sie nicht zueinanderbringen kann. Da werden die kurzen Wege und guten Verbindungen in Bremen viel zu wenig genutzt.

Auch dafür ist es noch etwas früh. Es gibt Annäherungen in der Sache. Inhaltlich steht uns die FDP politisch natürlich recht nah. Aber wenn wir uns darum bemühen, unser bisheriges Image abzulegen, steht dahinter auch der Gedanke, die grüne Basis davon zu überzeugen, dass sie Vorurteilen aufsitzt, wenn sie eine Zusammenarbeit per se für unmöglich hält.

Zur Person

Carsten Meyer-Heder war Spitzenkandidat der CDU bei der Bürgerschaftswahl im Mai. Der gebürtige Bremer ist IT-Unternehmer und hat die Unternehmensgruppe Team Neusta gegründet. Dort ist er weiterhin Geschäftsführer der Holding sowie geschäftsführender Gesellschafter.