Ist neuer Vorsitzender der Bremer CDU: Carsten Meyer-Heder (CARMEN JASPERSEN)

Carsten Meyer-Heder ist neuer Vorsitzender des Bremer CDU-Landesverbandes. Auf einem außerordentlichen Parteitag in Vegesack wählten ihn die Delegierten aus Bremen und Bremerhaven mit großer Mehrheit. Auf Meyer-Heder entfielen 149 Stimmen bei drei Gegenstimmen und einer Enthaltung.

Der 58-jährige Internet-Unternehmer tritt die Nachfolge von Jörg Kastendiek. Der Lesumer war im Mai einem Krebsleiden erlegen.

In seiner Bewerbungsrede bedauerte Meyer-Heder, dass es trotz des Stimmenzuwachses der Christdemokraten bei der Bürgerschaftswahl nicht zu einem Regierungswechsel kam. Dies sei die Schuld der Grünen. „Bremen hat mehr verdient als diese grüne Mutlosigkeit“, sagte er an die Adresse der politischen Konkurrenz. Als größte Oppositionspartei werde es für die CDU in den nächsten vier Jahren darum gehen, durch eine pragmatische, bürgernahe Politik den Grundstein für einen Wahlsieg in 2023 zu legen.