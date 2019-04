CDU-Spitzenkandidat Carsten Meyer-Heder, Quereinsteiger aus der IT-Wirtschaft, bleibt nicht immer streng auf Parteilinie. (Christina Kuhaupt)

Auch so erzeugt man Aufmerksamkeit: CDU-Spitzenkandidat Carsten Meyer-Heder bezieht mehr und mehr politische Positionen und setzt sich damit ganz oder zum Teil von der Parteilinie ab. Einmal ging es um den Umfang der Schuldentilgung ab 2020, einmal um die Rückkehr zum Abitur nach 13 Jahren Schulzeit und jüngst um den OTB. Bei Letzterem mag es um Nuancen gegangen sein, Meyer-Heder spricht jedenfalls von einem Missverständnis.

Ob missverstanden oder zurückgepfiffen: Darf der das? Kaum in die Partei eingetreten und zum Kronprinzen gekürt, schon auf Abwegen? Oder im Allgemeinen formuliert: Wie viel Parteitreue muss und kann man vom jeweiligen Spitzenpersonal erwarten? Wie quer dürfen sich Quereinsteiger zur Parteilinie stellen?

Nicht unbedingt die Personifizierung der CDU

Der „Spiegel“ stellte schon 2008 fest: „Die Politik und das Parlament sind gerade für eigenständige Begabungen und gerade in den vergangenen zwei Jahrzehnten ein denkbar schwieriges Gelände geworden (...) Parteien und Fraktionen müssen heute strikt geschlossen agieren, nach Außen zwar von Fall zu Fall die Konfrontationskeule schwingen, alle inneren Auseinandersetzungen und Zwistigkeiten jedoch eliminieren, zumindest sorgfältig eindämmen. Sonst gelten sie im auf grelle Schlagzeilen lauernden Chor der Medien als politikunfähiger Chaotenhaufen.“

Carsten Meyer-Heder ist Spitzenkandidat der CDU, jedoch nicht unbedingt ihre Personifizierung. Die Partei hat bewusst auf einen Seiteneinsteiger gesetzt, auf jemanden ohne Stallgeruch, der nicht durch die Ochsentour über Ortsvereine und Stadtteilparlamente im Parteisinne geschliffen wurde. Meyer-Heder soll der CDU eine große Zukunft bescheren, weil er keine Vergangenheit hat, im parteipolitischen Sinne.

Meyer-Heders Eigenwilligkeit, wie sehr sie sich auch noch entfalten mag, ist kein Einzelfall. Es gibt eine ganze Reihe von Politikern, die sich nicht durchweg der Parteiräson unterwerfen und damit anecken, nicht allein innerparteilich. Dabei handelt es sich beileibe nicht immer um Neulinge, obwohl bei ihnen das Aneck-Risiko besonders hoch zu sein scheint. So scheiterte Susanne Gaschke in Kiel als Oberbürgermeisterin. Die SPD-Kandidatin hatte sich „mit großem Engagement, einer gewissen Chuzpe und einem enorm selbstbewussten Auftritt“ und „gegen den Willen der Parteihierarchie“ (so die „Welt“) ins Rathaus gekämpft. Nach einem Jahr katapultierte sie sich mit einem umstrittenen Steuererlass wieder hinaus.

In der Bevölkerung kommen solche Ausreißer nicht immer gut an. Auf manche wirken Querköpfe erfrischend, andere lassen sich von ihnen verunsichern: Wer erlebt, dass eisern verteidigte Parteipositionen ohne viel Federlesens geräumt werden können, bleibt ratlos zurück. Als Angela Merkel im Alleingang Zehntausende von Flüchtlingen willkommen hieß, stürzte sie nicht nur ihre Partei in eine tiefe Krise, sondern irritierte auch Nicht-Christdemokraten: Ihnen kam ein gepflegtes Feindbild abhanden.

Die Geduld kann ein jähes Ende finden

Gelegentlich wagen Politiker erst ihrem eigenen Kopf zu folgen, wenn sie eine Funktion ausfüllen, die sie dazu zwingt, auch die Interessen anderer zu vertreten. Der Grüne Boris Palmer ist seit zwölf Jahren Tübingens Oberbürgermeister. Bei der jüngsten Direktwahl, 2014, wurde er mit fast 62 Prozent der abgegebenen Stimmen für weitere acht Jahre im Amt bestätigt. Doch nach Meinung vieler Grüner wandelte sich Palmer in Fragen der Flüchtlingspolitik vom Paulus zum Saulus. Es kann ebenfalls die Realpolitik sein, die Inneres nach außen kehrt: Oskar Lafontaines Herz schlug weiter links als das von Gerhard Schröder, erst leise, dann laut. Der Sozialdemokrat verließ das damalige rot-grüne Kabinett und seine Partei Knall auf Fall und schloss sich den Linken (damals noch WSAG) an.

Ob aus Unerfahrenheit oder aus Kalkül – einnorden ließ sich Carsten Meyer-Heder bislang nicht. Er verhält sich unkonventionell, da ihm die CDU-Konventionen (noch) fremd sind, womöglich sind sie ihm jedoch auch ziemlich schnuppe. In welchem Umfang die Partei das duldet, wird sich zeigen, sobald er in ihrem Namen ein Amt bekleidet oder eine Funktion ausfüllt, ob im Kabinett oder der Oppositionsfraktion.

Dass die Geduld ein jähes Ende finden kann, ungeachtet von politischem Erfolg, hat in Bremen ein anderer Quereinsteiger erlebt: Ulrich Nußbaum, erst parteiloser Unternehmer, dann Finanzsenator, heute Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium. Seine Unabhängigkeit wurde zum Problem: Die Bremer SPD wollte ihn sich als Mitglied einverleiben. Er floh davor, bis nach Berlin.