Carsten Meyer-Heder, Geschäftsführender Gesellschafter Team Neusta und möglicher CDU-Spitzenkandidat für die Bürgerschaftswahl 2019. (Christina Kuhaupt)

Der voraussichtliche Spitzenkandidat der Christdemokraten für die Bürgerschaftswahl im Mai 2019, Carsten Meyer-Heder, ist jetzt auch Parteimitglied. Der 56-jährige Internet-Unternehmer erklärte am Donnerstagabend bei seiner Vorstellung im Stadtbezirksverband Westen den Eintritt in die CDU. Die Veranstaltung in der Überseestadt bot sich aus Meyer-Heders Sicht an, weil sie den Abschluss einer Tour durch die Gliederungen der Partei markierte. Seit seiner Nominierung durch den CDU-Landesvorstand Anfang Januar hatte Meyer-Heder ein gutes Dutzend Termine absolviert, um sich bei der Basis bekannt zu machen und sich der Diskussion zu stellen. Dabei hatte Meyer-Heder Zuspruch, aber auch Skepsis gegenüber seiner Rolle als "Seiteneinsteiger" in die Landespolitik erfahren.

Der Bewerber für das Bürgermeisteramt hatte bis vor kurzem offen gelassen, wann er das CDU-Parteibuch erwerben will. "Jetzt nach Abschluss meiner Tour durch die Stadtbezirksverbände möchte ich mich aber klar positionieren", sagte Meyer-Heder dem WESER-KURIER. Im Mai soll er bei einem Landesparteitag der CDU offiziell als Herausforderer von Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) aufgestellt werden. Um sich nach den Sommerferien verstärkt dem Vorwahlkampf widmen zu können, hat sich Carsten Meyer-Heder zwischenzeitlich aus der Führung seines Unternehmens Team Neusta zurückgezogen, er bleibt dort aber Mehrheitsgesellschafter.