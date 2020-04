Auch als Oppositionspartei stehe die Bremer CDU angesichts der Corona-Krise in der Verantwortung, so Landesvorsitzender Carsten Meyer-Heder. (Frank Thomas Koch)

Carsten Meyer-Heder: Wir übernehmen auch als Oppositionspartei Verantwortung in der Krise, begleiten das Regierungshandeln und werden vom Bürgermeister eng eingebunden. Trotzdem bleibt unsere Aufgabe Kritik zu äußern und auf Missstände hinzuweisen. Das betrifft zum Beispiel die Frage, wie die Hilfen des Landes und der Bundesregierung für die Unternehmen praktisch umgesetzt werden. Da gibt es schon einige Aspekte, bei denen wir glauben, man kann es besser machen.

Das betrifft vor allem den Umstand, dass manche Unterstützung an die Zahlung des Bremer Landesmindestlohns geknüpft wird. Das ist eine Bremer Sonderregelung, die wir nicht für hilfreich halten. Und auch die Rahmenbedingungen der Kredithilfen mit Gebühren und Entschädigungen tun so, als ginge es um normale Unternehmenskredite für Investitionen. Tatsächlich geht es bei vielen Firmen aber ums Überleben.

Das ist richtig, aber natürlich können die Länder hier die Rückmeldungen der Unternehmen, Banken und Sparkassen vor Ort einsammeln und mit dem Bund darüber sprechen. Wir machen das im Kreise der CDU-Fraktionen der Länder und ich erwarte vom Senat, dass er sich ebenso einsetzt. Um nicht falsch verstanden zu werden: Ich sehe, dass sich auf allen Ebenen Regierungen und Behörden mit all ihren Mitarbeitern unglaublich engagieren, um eine Situation zu bewältigen, die es so noch nie gab.

Dies ist nicht die Zeit für taktische politische Manöver. Wir werden die Schuldenbremse nicht einhalten können. Wir muten den Bürgerinnen und Bürgern große Einschränkungen ihrer persönlichen Freiheit zu. Da hätten wir als Christdemokraten in normalen Zeiten natürlich einiges zu kritisieren. Aber was sind die Alternativen, angesichts der sehr realen gesundheitlichen Gefährdungen? Ich sehe keine.

Nach aktuellen Wissensstand ist das so und die übergroße Mehrheit der Bevölkerung akzeptiert und befürwortet die Maßnahmen. Gleichwohl muss man sich Gedanken machen, wann und wie man aus diesem Stillstand wieder verantwortlich herauskommt.

Zunächst mal muss man anerkennen, wie schnell hier reagiert wurde. Das technische Konzept ist schon jetzt in der Umsetzung und Erprobung und kein Ideenpapier mehr. Das zeigt, was möglich ist, wenn die richtigen Institutionen zusammenarbeiten. Aber ich weiß aus meiner Erfahrung auch, dass die eigentliche Bewährungsprobe noch bevorsteht.

Das auch. Aber das ist der zweite Schritt. Der erste Schritt wäre, die App überhaupt zu haben und das ist eben noch nicht der Fall. Was vorliegt, sind die technischen Komponenten und eine Blaupause zur praktischen Umsetzung. Daraus soll eine App werden, die europaweit gleich funktioniert. Das geht nur, wenn eine zentrale App zur Verfügung gestellt wird, die alle nutzen. Erfahrungsgemäß wird sonst jeder die Komponenten anders zusammensetzen. Das birgt das Risiko, dass es eben doch nicht grenzüberschreitend läuft. Für einen Alltagsgebrauch sehe ich daneben noch weitere Hürden.

Wir haben zum Beispiel eine ziemlich bunte Landschaft von Betriebssystemen bei den Smartphones. Es gibt nicht nur Apple, sondern auch viele Android-Versionen nebeneinander. Für jeden Fall braucht es Anpassungen. Dann ist nach meinem Kenntnisstand die ununterbrochene Sendung von Bluetooth-Signalen notwendig, abhängig vom Smartphone zum Teil so, dass die App beständig im Vordergrund laufen muss, und den normalen Gebrauch behindert. Das alles geht zudem auf die Akkuleistung.

Wir werden das in meiner Firma genau unter die Lupe nehmen, sage ich als Unternehmer. Als Politiker heißt für mich die Schlussfolgerung: Es gibt nicht das Allheilmittel App und alles wird gut. Wir werden einen Maßnahmenmix brauchen, um zum halbwegs normalen Alltag zurückkehren zu können und darüber sollte man sich schon jetzt Gedanken machen.

Zur Person

Carsten Meyer-Heder ist seit Juni 2019 Landesvorsitzender der Bremer CDU. Der IT-Unternehmer trat erst im Mai 2018 in die Partei ein und war Spitzenkandidat für die Bürgerschaftswahl 2019.

Zur Sache

Corona-App

Schon die Liste der beteiligten Stellen soll Vertrauen erwecken: Das Fraunhofer Institut für Nachrichtentechnik (Heinrich-Hertz-Institut), das Robert-Koch-Institut, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und der Bundesdatenschutzbeauftragte arbeiten für die geplante Corona-App zusammen. Die Idee: Anstatt flächendeckender Kontaktsperren werden mittels der App gezielt und schnell alle Menschen benachrichtigt, die mit Corona infizierten Personen in Kontakt waren – ohne dass dabei ihre Daten gesammelt und gespeichert werden.

Das soll so funktionieren: Die App speichert nur auf dem jeweiligen Smartphone eine Liste aller anderen Smartphones, die sich für mindestens 15 Minuten in weniger als zwei Meter Entfernung aufgehalten haben. Dafür kommunizieren die Geräte per Bluetooth miteinander und tauschen verschlüsselt die notwendigen Daten aus. Erst wenn bei einem App-Nutzer eine Coronavirus-Infektion diagnostiziert wird, werden diese lokal gespeicherten Daten durch das Gesundheitsamt an einen zentralen Server übertragen. Die Identität der erkrankten Person ist dabei in den Daten nicht enthalten.

Dennoch können alle in der App gespeicherten Kontakte einen Alarm erhalten. Auch das ist technisch so gelöst, dass die Identität der Empfänger nirgendwo registriert ist. Die Betroffenen müssten sich dann mit ihrem lokalen Gesundheitsamt in Verbindung setzen, um ihren Corona-Test zu veranlassen und bei einer Erkrankung mittels der App ihrerseits alle Kontakte zu informieren. So sollen die Infektionsketten schnell erkannt und unterbrochen werden können.

Das Konzept setzt auf freiwillige Nutzung der App. Nach Schätzungen der Verantwortlichen müssten allerdings mindestens 60 Prozent der Bevölkerung mitmachen, um einen Effekt zu erzielen.