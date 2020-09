Carsten Meyer-Heder (links) im Gespräch mit Joerg Helge Wagner. (Frank Thomas Koch)

Zum 75. Geburtstag nutzen wir die Gelegenheit, die Seiten zu tauschen: Diejenigen, die wir normalerweise interviewen, dürfen nun uns die Fragen stellen.

Joerg Helge Wagner: Sie führen ein großes, innovatives IT-Unternehmen und den CDU-Landesverband. Sie haben aber nur 24 Stunden und müssen zwischendurch die Tochter von der Schule abholen, essen und schlafen. Wie schaffen Sie es, alles unter einen Hut zu bekommen?

Carsten Meyer-Heder: Im Unternehmen habe ich nur eine halbe Stelle. Ich bin zwar Hauptgesellschafter und für strategische Dinge verantwortlich, aber operativ mache ich weniger. Sonst hätte ich den Wahlkampf nicht machen können. In beiden Bereichen braucht man ein gutes Team. Wenn ich Leute habe, auf die ich mich verlassen kann, dann läuft das bestens. Aber es gibt Tage, an denen ich denke: „Jetzt reicht es auch“.

Meyer-Heder: Es braucht einen modernen Führungsstil. Gib den Menschen Verantwortung, gib ihnen Freiraum, sodass sie selbst ihr Arbeitsumfeld gestalten können. Das ist, glaube ich ganz wichtig.

Meyer-Heder: Das funktioniert in der IT-Branche sowieso schwierig, da sind junge Leute, die wollen Raum, um kreativ zu sein. Ehrlich gesagt, geht das auch mal schief. Aber wenn es neunmal gut geht und einmal nicht, gibt es keinen Grund, das System zu verändern. Ist das bei Ihnen nicht auch so?

Wagner: Wir geben auch nicht alles bis zur kleinsten Bildzeile vor, sondern versuchen, Leine zu lassen. Aber Freiräume sind immer mit Verantwortung verbunden, das darf man nicht ganz aus dem Blick verlieren. Was bei uns sicherlich anders ist, ist der unglaubliche Zeitdruck. Sie müssen binnen eines Tages, bis abends 21 Uhr, geliefert haben: Fünf Seiten, fünf Aufmacher und so weiter. Und wenn beispielsweise ein großer Prozess abgesagt wird, bleiben von einem 100-Zeilen-Aufmacher nur 20 Zeilen übrig.

Meyer-Heder: Haben Sie da Lückenfüller in petto?

Wagner: Das ist der berühmte Stehsatz. Also Geschichten, die nicht tagesaktuell sind. Glücklich ist jeder Planer, jeder Ressortleiter, wenn er einen gut gefüllten Stehsatz hat. Wo er in die Kiste greifen kann, um die Lücke zu füllen. Aber das ist nicht immer der Fall. Dann muss man improvisieren. Das ist spannend, herausfordernd und auf der anderen Seite auch manchmal stressig.

Wagner: Nein, ich bin gebürtiger Düsseldorfer und habe lange in Südwestdeutschland gelebt, in Baden-Baden. Ich habe in Freiburg studiert, war zehn Jahre bei einer kleinen Regionalzeitung und wollte dann zu einer größeren Zeitung. 1998 suchte der WESER-KURIER jemanden, und ich habe den Kontakt zu einem jüngeren Kollegen, den ich mit ausgebildet hatte, wieder angewärmt. Im Januar 1999 habe ich hier angefangen und bin gerne kleben geblieben.

Wagner: Ja, damals war es noch Volker Weise, der es über Jahrzehnte gemacht hat. Dann kamen Lars Haider, Silke Hellwig, Moritz Döbler.

Wagner: Klar, wenn man das Unternehmen mit gegründet hat ... Aber Sie lassen doch auch los. Oder ist es Ihnen schwergefallen, sich aus dem operativen Geschäft zurückzuziehen?

Meyer-Heder: Nein, das war unabhängig von der Politik sowieso das Gebot der Stunde. Ich bin 59 Jahre alt und wir haben echt viele junge Leute, unser Durchschnittsalter liegt bei 32 Jahren in der Firma. Da verliere ich den Kontakt zu den Mitarbeitern, da müssen jüngere Leute in die Verantwortung.

Meyer-Heder: Ja, bei so vielen Leuten kann ich mir nicht merken, wenn ich siezen muss. Und es ist in der Branche so üblich.

Wagner: Bei uns auch. Das hat sich aber in den vergangenen 20 Jahren enorm geändert. Ich mag die angelsächsische Kultur das Ganze etwas lockerer zu sehen.

Wagner: Stimmt. Was fahren Sie denn?

Meyer-Heder: Da ich ja recht groß bin, besitze ich ein GS-Motorrad von BMW, da passe ich noch ganz gut drauf. Ich fahre schon, seitdem ich 18 Jahre alt bin. Es war mein erstes Fahrzeug. Weil ich nur ein Motorrad hatte, bin ich sogar im Winter gefahren. Das war eine wilde Zeit. Das kann jemand, der nie Motorrad gefahren ist, nicht nachvollziehen. Aber das Fahren macht den Kopf frei.

Wagner: Das geht mir genauso. Ich fahre leidenschaftlich gerne Motorrad auf meiner uralten Kawasaki, einer 550er.

Zur Person

Carsten Meyer-Heder (59)

ist Landesvorsitzender der CDU Bremen und IT-Unternehmer (Geschäftsführer Team Neusta). Er trat erst im Mai 2018 in die Partei ein und wurde umgehend Spitzenkandidat für die Bürgerschaftswahl 2019. Er ist verheiratet und hat drei Kinder.

Joerg Helge Wagner (58)

ist Mitglied der Chefredaktion des WESER-­KURIER. Er leitete jahrelang die Politikredaktion, übernahm dann die Ressortleitung in der Lokal- und Wirtschaftsredaktion, arbeitet heute als Autor. Wagner ist verheiratet und hat eine Tochter.

