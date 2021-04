Michael Labetzke ist der Direktkandidat der Bremer Grünen für die Bundestagswahl. (Bündnis 90/Die Grünen Bremen)

Die Bremer Grünen haben entschieden: Michael Labetzke ist der Direktkandidat für den Wahlkreis 55. Das hat die Partei am Donnerstagvormittag bekannt gegeben. Bei einer Briefwahl wurde offiziell bestätigt, was am 16. März auf einer digitalen Aufstellungsversammlung vorgeschlagen wurde.

Labetzke hat bei Briefwahl 85 von 100 Stimmen erhalten (elf Gegenstimmen, vier Enthaltungen). Es ist die erste Kandidatur des Bremerhavener Bundespolizisten. In seiner Vorstellungsrede im März sprach er Umweltthemen an: „Wir brauchen neben der Energiewende eine Agrarwende, um unsere Klimaschutzziele zu erreichen. Stadt und Land haben sich entfremdet, wir brauchen wieder eine Verbindung zwischen uns Verbraucherinnen und unseren Bäuerinnen und Bauern. Dafür will ich mich einsetzen.“

Vor einer Woche wurde Kirsten Kappert-Gonther als Direktkandidatin für den Wahlkreis 54 bestätigt.