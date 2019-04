Das Bremer Dächer-Panorama im Hintergrund: Michel Ryeson drehte ein Musikvideo, das seine Heimatstadt einfängt. (Screenshot Youtube Michel Ryeson)

Vor mächtigen Fenster, in einem weitläufigen, leer geräumten Raum, mit Blick über die komplette Bremer Innenstadt steht Michel Ryeson. Die Gitarre umgeschnallt, die Loopstation davor, schwarze Kabel an den Füßen und zwei Mikrofone vor sich, nimmt der Bremer Singer-Songwriter ein Musikvideo auf. Die Kamera fährt auf ihn zu, zoomt immer mehr heran, schwenkt auf den Gitarrenhals um und zeigt im Hintergrund stets das Panorama der Stadt. Hier im Ecos Office Center, im ehemaligen Beluga-Gebäude, ganz oben im Glaskasten dreht der 25-Jährige für seinen Song „What If“. Hier produziert er ein Musikvideo, das er als Hommage an seine Stadt, an Bremen, versteht. Gegenüber von dem Platz, an dem er im vergangenen Sommer so oft stand.

„Ich war wirklich häufig als Straßenmusiker an der Schlachte an den Steintreppen und habe meine Songs gespielt“, sagt Ryeson, der gebürtig Michel Allroggen heißt. Und dann habe er hochgeschaut zu dem Glaskasten mit dem Blick über Bremens Skyline. „Ich wollte immer ein Video an einem Ort drehen, der Bremen repräsentiert“, sagt Ryeson.

Und schnell hatte sich die Idee festgesetzt, da oben in dem Gebäude auf dem Teerhof genau das zu tun. „Ich habe dann ein bisschen recherchiert und einen Kontakt gefunden, der mir weiterhelfen konnte“, sagt er. Im März war es soweit. Der in Sebaldsbrück aufgewachsene Musiker steht auf dem sogenannten Fly Deck.

„Für meinen Geschmack gibt es zu wenig Künstler, die Bremen als Herkunft dick untermalen“, sagt Ryeson. Bremen sei zwar kompakt und überschaubar, aber vom Steintor bis in die Neustadt gebe es viel zu erleben, so der 25-Jährige, der für den Filmdreh auch nur auf Bremer Leute setzte: Miklas Hoffmann und Konstantin Freys von der Bremer Video- und Fotoproduktionsfirma Lichtsinn bauten ihre Ausrüstung auf und ließen die Kameras laufen.

Erste EP im Jahr 2017

Als Tontechniker war Timo Hollmann aus den Harbor Inn Studios Bremen dabei, wo der Song im Nachhinein auch abgemischt wurde. Ryeson ist in Bremen groß geworden, hat nach dem Abitur in Hannover Journalismus studiert und dann für Radio Bremen gearbeitet. Die Musik begleitet ihn seit der fünften Klasse, als er im Orchester Saxofon spielte. „Ich habe dann in der Gemeinde und in der Kirche viel gemacht“, sagt Ryeson. In der Schule habe er den Musik-Leistungskurs gewählt und mit dem Singen angefangen. Sein Soloprojekt rief er 2015 ins Leben, als er seine Bachelorarbeit schrieb. Im September 2017 erschien seine erste EP mit dem Titel „Head Up“, auf der fünf Titel zu hören sind. Im vergangenen Sommer warf er seinen Job hin – er wollte sich auf die Musik konzentrieren. Mit Gitarre und Loopstation gewann der Musiker 2018 das Finale des Bandcontests „Live in Bremen“ im Kulturzentrum Schlachthof.

Vor ein paar Monaten zog es den Sebaldsbrücker nach Köln in eine Wohngemeinschaft mit einem Schlagzeuger, den er beim Popkurs in Hamburg, einem Kontaktstudiengang, kennenlernte. Er suche nach neuen Einflüssen, Ideen und Inspiration, auch wenn er Bremen sehr liebe. Seitdem war er rund zweieinhalb Monate lang auf Deutschland-Tour und spielte zudem viele Wohnzimmerkonzerte. Die nächsten Pläne: Am 26. April spielt er mit den Bands Koala und Lenna im Achimer Kasch, am 25. Mai tritt er beim Seestadtfest in Bremerhaven auf. Im Herbst soll es ins Studio gehen: Michel Ryeson will eine neue EP, neue Songs aufnehmen.