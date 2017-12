In der Bürgerschaft herrscht dicke Luft – und das hat nicht etwa mit den unterschiedlichen Positionen der Fraktionen des Parlaments zu tun, sondern mit einigen Mietern, die in den kommenden Monaten ausziehen sollen. Weil die Bürgerschaftskanzlei nach eigenen Angaben neue Büros benötigt, sollen der Rat für Integration und der Europapunkt über kurz oder lang aus den Räumlichkeiten im Erdgeschoss verschwinden. Davon sind die beiden Einrichtungen jedoch alles andere als begeistert.

Die Vorsitzende des Bremer Integrationsrates, Libuse Cerna, nennt die Unstimmigkeiten über die Mietsituation ein „absurdes Theater“. Die Räume an der linken Fensterfront des Gebäudes seien optimal für die Arbeit des Europapunktes und des Rates. „Wir machen unsere Arbeit damit transparent und sind der Meinung, dass wir in die Bürgerschaft gehören“, sagt sie.

Wann genau die beiden Einrichtungen ausziehen sollen, ist noch nicht bekannt. Fest steht nur, dass dem Bürgerschaftsgebäude eine umfassende Sanierung bevorsteht. Dabei geht es unter anderem um Brandschutz- und Sicherheitsmaßnahmen. Ob die Arbeiten an dem denkmalgeschützten Gebäude im kommenden Jahr oder erst nach der Bürgerschaftswahl 2019 starten, steht noch nicht fest. Trotzdem wurden die Verträge mit den beiden Institutionen vorsorglich zu Anfang des kommenden Jahres gekündigt. Das läge vor allem an den langen Kündigungsfristen von bis zu einem Jahr, die die regulären Verträge bisher vorsehen, heißt es dazu aus der Bürgerschaft. Bis zum Start der Bauarbeiten werde es voraussichtlich auf eine Interimslösung herauslaufen. Neben den beiden Räumen ist noch ein weiterer Technikraum von Radio Bremen betroffen.

Büroräume werden knapp

Bis zum Frühjahr 2018 wird sich die Bürgerschaftskanzlei um zehn Mitarbeiter vergrößern, sagt der Bürgerschaftsdirektor Hans-Joachim von Wachter. Dabei handelt es sich zum Teil um Wiederbesetzungen, zum Teil um Neueinstellungen. Im Zuge dessen seien die letzten Raumreserven im Börsenhof A aufgezehrt. „Unabhängig davon leidet die Verwaltung seit Jahren unter Raumknappheit. Diverse Büros, die für eine Person bemessen sind, werden derzeit von zwei Personen belegt“, sagt ein Sprecher der Bürgerschaft. Zusätzlich würden Räume zu Büros umfunktioniert, die von ihrer Bauweise eigentlich nicht als Arbeitsplätze geeignet seien.

Libuse Cerna kann diese Argumentation nicht ganz nachvollziehen. Nach ihrem Erkenntnisstand gebe es noch andere Platzkapazitäten in dem Gebäude. „Als wir 2012 in die Räume eingezogen sind, war es ein Abstellraum. Und jetzt sollen wir dort ausziehen?“, sagt sie. Sie stört sich zudem an der Informationspolitik des Hauses. „Erst hieß es, dass dort der Landesbehindertenbeauftragte rein soll. Doch der wollte überhaupt nicht“, so Cerna. In den Büros hinter der Glasfront würden viele Mitarbeiter der Bürgerschaftskanzlei nur ungern sitzen wollen. Sie werde den Eindruck nicht los, dass der Bürgerschaftspräsident die beiden Institutionen einfach loswerden wolle.

Auch die Mitarbeiter im Europapunkt, die bereits seit zehn Jahren in den Räumen arbeiten, haben Angst vor der endgültigen Kündigung des Mietverhältnisses. In der Anlaufstelle für Fragen zur Europäischen Union finden zudem zahlreiche Veranstaltungen statt. „Das schmückt doch auch die Bürgerschaft“, so Cerna. Unterstützung bekommen die beiden Einrichtungen von zahlreichen Vertretern aus der Politik. Demnach haben sich Bremens Bevollmächtigte für Europa, Staatsrätin Ulrike Hiller (SPD), und Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne) für den Verbleib der Institutionen stark gemacht. Auch in dem Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten seien sich die Abgeordneten der Fraktionen darüber einig gewesen.

Doch letztendlich liegt die Entscheidung bei dem Bürgerschaftspräsidenten Christian Weber (SPD) und seiner Kanzlei. Natürlich sei der Auszug der Einrichtungen aus dem Gebäude nicht schön, doch sei der Schritt unvermeidlich, so von Wachter. Bei der Suche nach alternativen Räumlichkeiten wolle man den Rat für Integration bestmöglich unterstützen. Weber selbst sei bereits aktiv geworden. Die Mieter selbst hoffen darauf, auch künftig zusammen zu bleiben. „Das hat sich bewährt“, so Cerna.