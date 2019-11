In den letzten neun Monaten gingen rund 3,16 Millionen Euro vom Land Bremen an Straftatopfer. (Karl-Josef Hildenbrand/ dpa)

Das Land Bremen gibt jährlich über drei Millionen Euro für die Unterstützung von Opfern von Straftaten aus. Das ergibt sich aus der Antwort des Senats auf eine kleine Anfrage der CDU-Bürgerschaftsfraktion. Sie hatte im Hinblick auf einen Gesetzesentwurf zur Reform des Opferentschädigungsgesetzes (OEG) unter anderem wissen wollen, welche Kosten dem Land durch die Entschädigungszahlungen entstehen und ob diese von den Tätern wieder eingetrieben werden konnten.

Anspruch auf solche Zahlungen haben Personen, die infolge einer Straftat dauerhafte körperliche oder psychische Schäden erlitten haben. Ziel des Ausgleichs ist es, die wirtschaftlichen Folgen der Straftaten für die Opfer abzufedern. Im Juni hatte das Bundeskabinett eine Reform der Regelungen beschlossen.

Wie viele Taten in Bremen jährlich verübt werden, die einen Anspruch nach dem OEG begründen, konnte der Senat in seiner Antwort allerdings nicht sagen. Grundsätzlich könnten nämlich sämtliche Gewaltdelikte von Mord bis hin zu schweren Raubtaten potenziell einen solchen Entschädigungsanspruch nach sich ziehen. 1425 solcher Delikte wurden in Bremen im Zeitraum von Januar bis September 2019 in der Polizeilichen Kriminalstatistik erfasst. Zum Vergleich: In den vergangenen Jahren war die Anzahl dieser Straftaten auf zuletzt 1976 Fälle im Jahr 2018 kontinuierlich zurückgegangen.

Deutlich wurde allerdings, wie viel Geld im Land Bremen jährlich an die Opfer von Straftaten fließt. Rund 3,16 Millionen Euro waren es in den ersten neun Monaten dieses Jahres, rund vier Millionen waren es im Vorjahr gewesen. Diese Zahlungen übernimmt anteilig der Bund. Und sie werden, erklärt der Senat, unabhängig von möglichen Regressansprüchen des Landes gegenüber den Tätern an die Opfer ausgezahlt. Allerdings konnte Bremen nur einen Bruchteil der Kosten auch wieder von den Tätern eintreiben.

Mehr zum Thema Der Weisse Ring kümmert sich bundesweit um Menschen, die von Kriminalität und Gewalt betroffen sind Immer auf der Seite der Opfer Wenn jemand Opfer einer Straftat geworden ist, kann er sich Hilfe beim Weissen Ring suchen. In ... mehr »

Insgesamt 782 216 Euro – in den Jahren seit 2016. „Wir können und müssen bei der Erstattung der Ausgleichszahlungen durch die Täter besser werden“, sagt Thomas vom Bruch, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Bremer CDU und Mitinitiator der kleinen Anfrage zu dieser Bilanz. Doch einfach wird das nicht: Eine Vermögensabschöpfung wie sie im Strafverfahrensrecht möglich ist, gibt es bei Entschädigungszahlungen nicht.

Um die psychischen Folgen von Straftaten abzumildern, setzt Bremen auf die schnelle Behandlung der Opfer. Bereits 2014 wurden deshalb sogenannte Trauma-Ambulanzen eingerichtet. Laut Senat ein Erfolgsmodell: „Die Abschlussberichte der Trauma-Ambulanzen belegen, dass in den meisten Fällen hierdurch Spätfolgen vermieden werden können.“ Dadurch müsse eine Ausgleichszahlung manchmal gar nicht erst gezahlt werden.