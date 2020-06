Vor dem Landgericht geht es derzeit um einen Zigarillo-Diebstahl im großen Stil. Die Beteiligten einigten sich auf einen Verständigungsvorschlag. (Carmen Jaspersen / dpa)

Im Prozess um einen Zigarillo-Diebstahl im großen Stil zeichnet sich bereits kurz nach Beginn ein rasches Ende ab. Alle Verfahrensbeteiligten einigten sich zum Auftakt am Dienstag vor dem Landgericht Bremen auf einen Verständigungsvorschlag. Der sieht für die drei Angeklagten im Gegenzug für geständige Aussagen Bewährungsstrafen zwischen einem Jahr und zwei Monaten und zwei Jahren vor. Der Hauptverdächtige und mutmaßliche Drahtzieher der im Jahr 2014 begangenen Tat ist untergetaucht und sein Aufenthaltsort unbekannt.

Die 34, 39 und 40 Jahre alten Männer sollen am Diebstahl beziehungsweise am Verkauf von 157 500 Stangen Zigarillos im Verkaufswert von 3,4 Millionen Euro beteiligt gewesen sein. Einer der Angeklagten räumte ein, dass er bei der Vorbereitung sowie dem Ab- und Weitertransport der Beute half. „Mir war klar, dass es sich um einen groß angelegten Diebstahl handelt“, ließ er von seinem Anwalt erklären. Absprachenverfahren sind üblich, um aufwendige Prozesse abzukürzen.

Die Zigarillos wurden im April 2014 aus einem damaligen Lagerraum eines Tochterunternehmens der British American Tobacco GmbH gestohlen und mit mehreren Transportern weggebracht. An dem Coup waren nach Angaben des Angeklagten etwa zehn bis 15 Personen beteiligt. Das Lager war mit Ware gefüllt, weil die Zigarillos aufgrund der Osterzeit vorproduziert worden waren. Beteiligt an dem Diebstahl waren laut Staatsanwaltschaft Mitarbeiter der damaligen Sicherheitsfirma, die Türen und das Alarmsystem manipulierten. Am Donnerstag könnte bereits das Urteil fallen. (Az.: 2 KLs 310 Js 24210/14 (3/18). (dpa)