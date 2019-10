Vor allem in der Innenstadt, auf diesem Bild am Bahnhof, sind viele Fußgänger unterwegs. 21 Prozent der Bremer gehen regelmäßig. (Jochen Stoss)

Zugeparkte Bürgersteige, schlecht beleuchtete Wege, schadhafte Straßenbeläge oder rabiate Radfahrer: Hindernisse und oft auch Gefahren, mit denen sich Fußgänger und Fußgängerinnen an vielen Stellen überall im Stadtgebiet konfrontiert sehen. Das soll sich ändern, Bremen will die schwächsten Verkehrsteilnehmer stärken. Mitte September hatten acht Bremer Organisationen, darunter Autofreier Stadtraum, ADFC und der Bremer Fachverband für Fußverkehr (FUSS), ihre Vorschläge für Verbesserungen vorgestellt. Inhalt des Manifests mit dem „Geht doch“ war auch die Forderung nach einem eigenen Etat von zwei Millionen Euro für den Fußverkehr gewesen.

Und es geht offenbar tatsächlich: Das Ressort für Mobilität von Senatorin Maike Schaefer (Grüne) entspricht den Wünschen und hat in seinen finanziellen Planungen dem Fußverkehr einen eigenen Posten eingeräumt, der nach Informationen des WESER-KURIER in gestaffelter Form die geforderten zwei Millionen Euro umfasst. Dass Fußgänger und ihre Rechte dem rot-grün-roten Senat wichtig sind, bestätigt Staatsrat Ronny Meyer (Grüne). „Wir stellen bei den Haushaltsaufstellungen wichtige Projekte wie Verbesserungen für Fußgänger in den Vordergrund“, sagt er.

Klar ist allerdings auch, dass Planungen noch keine Fakten sind – vor allem angesichts des inzwischen immer übersichtlicheren Budgets. Letztendlich entscheide das Parlament als Haushalts-Gesetzgeber, sagt Meyer. Die Verkehrsbehörde setze zudem auf Projekte ohne großen finanziellen Aufwand: „Rundum Grün“ soll kommen, eine Ampelschaltung, bei der an Kreuzungen Fußgänger an allen Einmündungen gleichzeitig Grün sehen und die Kreuzung damit auch diagonal queren können, während alle Autos warten.

21 Prozent gehen regelmäßig zu Fuß

Radfahrer und Fußgänger sollen sich weniger in die Quere kommen, indem jeder Gruppe mehr Platz eingeräumt wird – wohingegen die Räume für Autos schwinden. So ist es unter anderem für die Martinistraße vorgesehen, die als Vorstufe für die autofreie Innenstadt abgegrenzte Radspuren auf der Fahrbahn erhalten soll. „Wir wollen die Verkehrsströme der Radfahrer und Fußgänger stärker trennen“, sagt Meyer, „so, wie es zum Beispiel im Bereich der Stadtstrecke das städtebauliche Konzept auch vorsieht.“

Wie Ralph Saxe betont, Sprecher der Grünen-Fraktion für Verkehr und Umwelt, wäre ein eigener Etat für die „vergessene Verkehrsart“ der Geher ein Zeichen für Bremens Fortschrittlichkeit. „Hessen hat meines Wissens nach eine Million Euro Etat für Fußverkehr, sonst weiß ich von keinem anderen Bundesland“, sagt er. Laut Verkehrsentwicklungsplan gehen 21 Prozent der Bremer regelmäßig zu Fuß, damit ist ihr Anteil fast genauso hoch wie der der Radfahrer (25 Prozent). Auf den Bürgersteigen sind vor allem ältere Menschen und Kinder unterwegs, entsprechend wichtig ist laut Saxe die Barrierefreiheit.

Ob Bordsteine zu Stolperfallen werden oder Mülltonnen und Autos Einkaufswege blockieren, interessiert im Moment auch die FDP. Die Fraktion um ihren verkehrspolitischen Sprecher Thore Schäck möchte vom Senat einen Zustandsbericht über die Bremer Gehwege, aber auch Fußgängerbrücken und Unterführungen haben. „Der neue Senat hat die Verkehrswende ausgerufen“, sagt Schäck, „aber dafür sollten Rad- und Gehwege in einem vernünftigen Zustand sein. Wir wollen deshalb wissen, wie der Senat das einschätzt.“ Er persönlich habe den Eindruck, dass Wege für Fußgänger wie Radwege in vielen Stadtteilen vernachlässigt seien.

Alle Gehwege in einem verkehrssicheren Zustand

Die Antwort des Senats gibt es noch nicht. Laut Frank Steenblock, Leiter des Referats Straßenerhaltung beim Amt für Straßen und Verkehr (ASV), sind „Stand jetzt alle Gehwege in einem verkehrssicheren Zustand“. „Der ist sicher nicht immer super gut oder wie neu“, sagt er. Das ASV kontrolliere alle Wege der Stadt regelmäßig, kümmere sich auch um Beschwerden oder Hinweise von Anwohnern. Steenblock: „Auf plötzlich auftretende Schäden wie Absackungen können wir auch nur reagieren.“

Wie es in Sachen Fußgängerfreundlichkeit um die Straßen der Neustadt bestellt ist, will der Verein FUSS am 25. Oktober erkunden. Der Rundgang, bei dem Landessprecherin Angelika Schlansky auf die Teilnahme vieler Bürger und Politiker hofft, soll sensibilisieren. „Wir werden unsere Erfahrungen und Anmerkungen dem Beirat Neustadt schicken“, sagt Schlansky. Das Konzept regelmäßiger „Fußverkehrs-Checks“ gibt es, finanziell unterstützt von den Verkehrsministerien, unter anderem in Hessen und Nordrhein-Westfalen. „Wenn man die Wege so baut, dass die Leute gut und gerne zu Fuß laufen, laufen sie auch“, sagt Schlansky. Dieses Verständnis entwickelten inzwischen immer mehr Politiker. „In der Bremer Innenstadt mit ihren engen Wegen ist da noch einiges zu tun.“