Das Klinikum Links der Weser wird Standort eines Forschungs- und Ausbildungszentrums. (Frank Thomas Koch)

Ein Bremer Geschäftsmann stellt einen Millionenbetrag zur Verfügung, damit am Klinikum Links der Weser (LdW) ein herzmedizinisches Forschungs- und Ausbildungszentrum gebaut werden kann. Entsprechende Informationen des WESER-KURIER wurden am Freitag vom städtischen Klinikverbund Gesundheit Nord bestätigt. Träger der Einrichtung wird die „Stiftung Bremer Herzen“, deren Arbeit unter anderem darauf ausgerichtet ist, innovative Versorgungskonzepte für Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu entwickeln. Vorsitzender der Stiftung ist der Chefarzt der Kardiologie am LdW, Rainer Hambrecht. Bei dem Spender handelt es sich um einen Patienten des LdW, der anonym bleiben möchte.

Der städtische Klinikverbund Gesundheit Nord wird für den Bau des Forschungs- und Ausbildungszentrums (FAZ)ein rund 1600 Quadratmeter großes Grundstück zur Verfügung stellen. Das geplante Gebäude wird auf zwei Geschossen rund 1500 Quadratmeter Nutzfläche für Labore, Konferenzräume, Hörsäle und Büros bieten. Die Einrichtung soll auch der Förderung des medizinischen Nachwuchses dienen, indem dort Möglichkeiten zur Promotion geschaffen werden. „Wir begrüßen das Vorhaben sehr“, sagt Geno-Sprecherin Karen Matiszik.