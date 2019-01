Mutmaßliche Betrüger sollen die Beistellpferde nach Informationen des Magazins "Panorama 3" eingekauft haben. (Symbolbild) (Zsolt Czegledi/dpa)

Wenn Pferde älter werden oder aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ihre gewohnte Leistung bringen können, werden sie häufig für ihre Besitzer zur Last. Der Vierbeiner wird an einen Hof abgegeben, wo er mit anderen Pferden auf der Weide steht und ihnen Gesellschaft leistet – als sogenanntes Beistellpferd. Etwa 50 solcher Tiere sind nach Recherchen des NDR-Magazins „Panorama 3“ in den vergangenen Monaten im Bremer Umland verschwunden. Mindestens fünf von ihnen wurden illegal geschlachtet.

Dem Bericht zufolge haben mutmaßliche Betrüger 60 Beistellpferde eingekauft und auf zwei Höfe in Beverstedt und Grasberg verteilt. Von den 60 Tieren sind fast alle verschwunden. Wie die NDR-Journalisten herausfanden, wurden acht Pferde in Haren im Landkreis Emsland geschlachtet. Davon waren fünf von ihnen nicht für die Schlachtung vorgesehen, so stand es im sogenannten Equidenpass. Ein solches Dokument muss jedes Pferd besitzen. Darin ist festgehalten, ob ein Pferd geschlachtet werden darf oder nicht. Pferde, die nicht geschlachtet werden dürfen, können mehr Medikamente bekommen und ihr Fleisch darf deswegen nicht verzehrt werden. Das hätte dem amtlichen Veterinär eigentlich auffallen müssen, der die Tiere für die Schlachtung freigeben muss.

Die NDR-Journalisten versuchten, den Schlachter zu kontaktieren – ohne Erfolg. „Von manipulierten Equidenpässen“ spricht dagegen das zuständige Veterinäramt gegenüber dem Sender. In den Pässen können Pferdebesitzer auch festhalten, dass ihre verkauften Tiere nicht geschlachtet werden dürfen. Das niedersächsische Landesministerium verweigerte dem Sender ein Interview.

„Ich habe von manipulierten Equidenpässen noch nichts gehört“, sagt Edgar Schallenberg, Tierschutzbeauftragter von Schleswig-Holstein, bei „Panorama 3“. „Mir erschließt sich der Sinn nicht.“ Mit einer Schlachtung von Beistellpferden könne man maximal ein paar Hundert Euro erlösen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt in diesem Fall.