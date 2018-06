Anja Stahmann (Roland Scheitz)

Die 28. Gleichstellungsministerinnenkonferenz tagt an diesem Donnerstag und am Freitag in Bremerhaven. Den Vorsitz hat dieses Jahr Bremens Sozial- und Frauensenatorin Anja Stahmann (Grüne) inne, zum Jahresende geht er auf Rheinland-Pfalz über. Die „Konferenz der Gleichstellungs- und Frauenminister und Senatoren der Länder“ (GFMK) befasst sich diesmal schwerpunktmäßig mit dem Schutz von Frauen und Kindern in Beziehungen. „Jedes Jahr verlieren in Deutschland fast 150 Frauen ihr Leben durch ihren aktuellen oder den früheren Lebenspartner, die Zahl der Mordversuche liegt zweimal so hoch. Und Tag für Tag zeigen 180 Frauen eine Körperverletzung in der Partnerschaft oder durch den früheren Partner an“, sagt Anja Stahmann.

Hintergrund für den Leitantrag ist die Istanbul-Konvention, das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Zu diesem Thema hat Bremen einen Leitantrag ausgearbeitet, der bei der Konferenz verabschiedet werden soll. Insgesamt umfasst die Tagesordnung 35 Anträge. So gibt es Initiativen zum besseren Schutz für Frauen in Wohnungs- und Obdachlosigkeit, zur Integration von geflüchteten Frauen in die Arbeitswelt oder zu gesetzlichen Regelungen gegen den „Schlankheitswahn“ in der Modebranche. Die Ministerkonferenz entwickelt Grundlinien für eine gemeinsame Gleichstellungs- und Frauenpolitik der Bundesländer.