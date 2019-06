Martin Günthner wäre Gastgeber der Wirtschaftsministerkonferenz gewesen. Sein Rücktritt verhindert dies. (INGO WAGNER)

Um die Energiewende soll es gehen, um Breitbandausbau und Wettbewerbsfähigkeit auf dem internationalen Markt für Trägerraketen – diese Punkte stehen unter anderem auf der Tagesordnung, wenn am kommenden Dienstag in Bremerhaven die zweitägige Konferenz der Wirtschaftsminister von Bund und Ländern in Bremerhaven beginnt. Für Bremen als Standort, der sich als bundesweit führend etwa in der Windenergie oder der Luft- und Raumfahrt versteht, sind die genannten Themen von hoher Relevanz. Allein: Bremen hat keinen Wirtschaftssenator mehr, der teilnehmen und das kleinste Bundesland repräsentieren könnte.

Martin Günthner (SPD) ist an diesem Donnerstag aus seinem Amt ausgeschieden, nachdem er Anfang der Woche sein am 26. Mai bei der Bürgerschaftswahl errungenes Mandat angenommen hatte. Das war zwangsläufig, eine Folge der Gewaltenteilung. Denn wer der Bürgerschaft, also der Legislative, angehört, kann nicht gleichzeitig Teil des Senats, also der Exekutive, sein. Damit gibt es derzeit eine Vakanz an der Spitze der Wirtschaftsbehörde.

Turnusgemäß stellt Bremen in diesem und dem kommenden Jahr den Vorsitz der Wirtschaftsministerkonferenz. Da Günthner nun ausfällt, wird der stellvertretende Vorsitzende Andreas Pinkwart (FDP), Wirtschaftsminister in Nordrhein-Westfalen, die Leitung der Konferenz in Günthners Heimatstadt Bremerhaven übernehmen. Ein durchaus ungewöhnlicher Vorgang, dass ausgerechnet die Gastgeber einer solch hochrangigen Konferenz nicht mit ihrer ersten Garnitur vertreten sind. Die Bremer Interessen wird dort Staatsrat Ekkehart Siering wahrnehmen, die Nummer zwei in der Wirtschaftsbehörde. Er hatte seinen Senator zuletzt bereits auf der International Paris Air Show vertreten.

Dabei steht auch hinter Sierings beruflicher Zukunft ein Fragezeichen. An den laufenden Koalitionsgesprächen zwischen SPD, Linken und Grünen nimmt der Sozialdemokrat und Spitzenbeamte nicht teil. Das ist sehr auffällig. Denn auf allen übrigen Politikfeldern, die bei den Koalitionsrunden zur Debatte stehen, ist die SPD entweder mit Senatoren oder zumindest dem jeweiligen Staatsrat vertreten, sofern die Themenkreise in SPD-Senatsressorts angesiedelt sind. Statt Siering, der fachlich einen untadeligen Ruf genießt, nimmt der Pressesprecher der Wirtschaftsbehörde, Tim Cordßen, an den Fachgruppensitzungen zum Thema Wirtschaft teil. „Das ist so entschieden worden“, sagte Cordßen dem WESER-KURIER auf Anfrage. Von wem? „Vom Senator.“ Von Martin Günthner also, der noch vor seinem Ausstieg dafür sorgte, dass Siering bei den Koalitionsrunden außen vor bleibt. Das Verhältnis des Behördenchefs zu seinem Vize – der aktuelle Vorgang illustriert das – gilt schon seit einiger Zeit als angespannt.