Waren Sie schon einmal in Bremen?

Alexander Herrmann: Ich war schon einmal in Bremen. Das war allerdings schon 2013, als ich das erste Mal auf Tour war. Es war eine Riesenstimmung und ich freue mich sehr darauf, wieder zurückzukommen.

Erinnern Sie sich noch an ein Restaurant in Bremen?

Das Problem an den Touren ist, dass man abends auftritt und mittags dann nicht so üppig essen sollte. Sonst ist man abends müde. Es kommt hinzu, dass viele der guten Restaurants mittags oft nicht geöffnet haben. Und nach dem Auftritt um 22, 23 Uhr hat kaum mehr ein Lokal warme Küche. Von daher ist das Essengehen während einer Tour nicht einfach.

Können Sie sich erklären, warum Bremen ein blinder Fleck auf der Karte der Sternerestaurants ist, der Südwesten Deutschlands geradezu mit Auszeichnungen überhäuft wird?

Das hat sicher etwas damit zu tun, dass die italienische, französische und Schweizer Kultur kulinarisch gesehen nach Deutschland hineingewirkt hat. Entscheidend ist aber, dass ein Koch nur so gut sein darf wie es ihm der Gast erlaubt. Das heißt, dass gehobene Küche immer damit verbunden ist, dass der Gast ein paar Euro mehr ausgeben möchte. Das hat – überspitzt gesagt – immer etwas mit einem Hauch Verschwendung zu tun. Deshalb sagen Politiker zum Beispiel auch ungern, dass sie gerne gut essen gehen. Das einzige bessere Restaurant, das ihnen erlaubt ist, ist das Borchardt in Berlin – aber nur, weil sie dort Schnitzel essen. Die Haltung kann ich nicht unterschreiben. Jetzt zu Ihrer Ausgangsfrage zurück: Verschiedene Regionen Deutschlands sind auch durch die Wirtschaft vor Ort getragen. Wo es gute Wirtschaft gibt, da gibt es auch mehr Menschen, die sagen, wir geben mehr aus. Zum Beispiel für Essen.

Halten Sie es denn für wichtig, nach diesen Sternen zu gieren? Es gibt mittlerweile ja durchaus einige Kollegen von Ihnen, die freiwillig einen Stern zurückgegeben haben.

Das verstehe ich definitiv nicht. Erst einmal: Einen Stern bekommt man verliehen. Etwas, das man verliehen bekommt, kann man nicht zurückgeben. Die Fehlerkette beginnt also schon hier. Zum anderen erhalten einige mehr Aufmerksamkeit, wenn sie einen Stern zurückgeben als wenn jemand einen erhält.

Ist ein Stern mehr Last als Prestige?

Ein Stern hat nichts mehr damit zu tun, dass man mit einer speziellen, hochtrabenden Gastronomieausstattung arbeiten muss. Man kann mit normalem Besteck und normalen Gläsern arbeiten. Wir sind nicht mehr in den 80er-Jahren. Da war das sicherlich ein wenig anders. Heute geht es um die Qualität auf dem Teller. Da muss man auch sagen, dass es der Michelin über die vergangenen Jahrzehnte hinweg geschafft hat, sich immer mehr auf den Kern zu fokussieren. Damit haben sie viele Köche ermutigt, das Geld nicht in Besteck und Porzellan zu investieren, was ja logischerweise dann einen höheren Preis für den Gast nach sich zieht. Und wenn einer einen Stern zurückgibt, dann ist es etwas Persönliches. Möglicherweise will sich dieser Koch auch von etwas befreien. Mir macht der Stern keinen Druck.

Was empfehlen Sie, wenn Freunde anrufen, dass sie in den nächsten 15 Minuten mal eben kurz vorbeischauen und man ihnen eine Kleinigkeit zu essen anbieten möchte?

Es kommt natürlich darauf an, was man zu Hause hat. Ich bin ein Fan von Pasta, Tomatensoße und frischem Parmesan. Mit etwas Speck oder etwas Geräuchertem lässt sich die Soße schnell verfeinern und aromatisieren. Das geht immer. Die mediterranen Dinge schmecken fast jedem. Warum aber nicht auch ein Brot mit Butter bestreichen und Schnittlauch darüber streuen? Ein Schnittlauchbrot ist eine Spezialität. Was die Italiener mit ihrem Bruschetta gemacht haben, können wir genauso. Wir müssen uns nur an unsere großartige Brotkultur erinnern. Generell sollte man das Niveau ein Stück herunter- und nicht hochschrauben. Bodenständig bleiben.

Erhalten die Besucher Ihrer Liveshow solche und andere Tipps?

Es ist ganz klar: Ich bin ein Koch, also wird auf der Bühne etwas gekocht. Aber es ist keine reine Koch-Show. Es wird Erzählungen aus meinem Leben geben. Es ist eine Personalityshow. Es gibt Kochtipps, aber das füllt nicht drei Stunden. Es finden sich witzige Erfahrungen, Kuriositäten aus dem Fernsehen, die nicht gesendet wurden, und Pleiten aus meinem Leben wieder.

Es gibt Kritik an Köchen, die auch eine Gewürzserie herausbringen, eine Kochshow im Fernsehen haben oder mit einem Programm auf die Bühne gehen.

Ich kann die Kritik nicht nachvollziehen. Das ist so ähnlich wie wenn man einem Automobilhersteller vorwirft, dass er nun auch Fahrräder anbietet oder eine Jackenkollektion. Wo liegt da der Kern der Kritik? Es gibt keinen, außer dass man feststellen muss, dass ein Koch den Menschen sehr ans Herz und an die Seele geht. Wir haben eine hohe Glaubwürdigkeit und begleiten die Menschen sehr nahe und stehen deshalb sehr im Fokus. Deswegen sind viele erst einmal irritiert, ganz egal, was man tut. Auf der Bühne zu stehen und die Besucher nach drei Stunden mit einem Strahlen nach Hause zu schicken, das ist ein Geschenk. Ich darf das tun. Ich muss es nicht.

Die Showbranche ist etwas anderes als hinterm Herd zu stehen. Was mussten Sie fürs Fernsehen und die Bühne lernen?

Das Ganze fing 2008/2009 mit einem Kochtheater an. Ich merkte schnell, dass es keinen Sinn ergibt, sich hinzustellen und ein paar Zwiebeln zu schneiden. Ich überlegte mir, wie man die Spannung beim Publikum halten kann. Ich konnte das relativ schnell sehr gut bedienen. Aus dieser Erfahrung heraus habe ich die Eigenschaften verfeinert und daraus ist ein Programm und ein Fernsehauftritt nach dem anderen entstanden. Mit Coaches habe ich mir natürlich die Auftritte angeschaut und daraus gelernt, was man wie besser machen kann und sollte. Das ist nicht immer Spaß.

Wie oft sind Sie noch in Ihrem Restaurant hinterm Herd?

Machen wir eine Rechnung auf: Das Jahr hat 52 Wochen. Zwei Tage in der Woche habe ich frei, macht 104 Tage. Nehmen wir zehn Feiertage, haben wir 114 Tage. Dazu noch 30 Urlaubstage, macht 144 Tage. Runden wir auf 150 Tage auf, an denen der normale Arbeitnehmer nicht am Arbeitsplatz ist. Diese 150 Tage genügen mir für Fernsehen und Urlaub.

Das Gespräch führte Marcel Auermann.

Zur Person

Alexander Herrmann

ist im oberfränkischen Kulmbach geboren. Der 47-Jährige betreibt in Wirsberg das „Herrmann’s Posthotel“. 2017 eröffnete er zudem zwei Restaurants in Nürnberg, das „Imperial“ und das „Fränk’ness“. Deutschlandweit wurde Alexander Herrmann durch Fernsehsendungen wie „Lanz kocht“, „Die Küchenschlacht“ und „The Taste“ bekannt.

