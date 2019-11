Ibrahim Miri könnte mit einer Fußfessel freigelassen werden. (Carmen Jaspersen/dpa)

Ibrahim Miri bleibt vorerst hinter Gittern. Das Amtsgericht Bremen hat einer Beschwerde des Clanchefs, der seit dem 30. Oktober in Abschiebehaft sitzt, nicht entsprochen. Seine Hoffnung auf baldige Freilassung muss Miri trotzdem nicht begraben. Das Beschwerdeverfahren ist keineswegs beendet, sondern liegt jetzt beim Landgericht. Dort wird entschieden, ob er in Abschiebehaft bleibt oder auf freien Fuß kommt. Mit dieser Entscheidung ist laut Landgericht aber nicht vor Montag zu rechnen. Nicht absehbar sei derzeit, ob die Richter den Betroffenen dafür auch persönlich anhören werden.

Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) hatte in diesem Verfahren wiederholt darauf hingewiesen, dass seine Behörde alles daran setzen werde, dass Miri in Abschiebehaft bleibt. Gleichwohl scheint sich auch das Innenressort darauf vorzubereiten, dass der Clanchef auf freien Fuß kommen könnte. Der Innensenator habe für diesen Fall eine Meldeauflage für Ibrahim Miri verfügt, teilte am Donnerstagnachmittag sein Rechtsanwalt mit. "Herr Miri soll sich dann alle zwei Tage bei einem Polizeirevier melden."

Von einer elektronischen Fußfessel spricht der Anwalt nicht. "Focus" und "Bild" hatten darüber am Donnerstagmorgen unter Berufung auf die Bremer Innenbehörde berichtet. Auf Anfrage des WESER-KURIER wollte sich die Behörde hierzu wie zu dem gesamten Fall am Donnerstag nicht äußern. Sollte tatsächlich eine elektronische Fußfessel für den Fall seiner Freilassung beantragt worden sein, müsste das Landgericht auch darüber entscheiden.

Aus Sicht des Amtsgerichts liegen zwar weiterhin alle Voraussetzungen für die Abschiebehaft vor, erklärte Cosima Freter, Sprecherin der Behörde. Jedoch habe man letztlich "nicht über die Beschwerde entschieden, sondern unter Verweis auf den Ursprungsbeschluss auf das Landgericht verwiesen".

Dass der Clan-Chef derzeit in Abschiebehaft sitzt, geht auf den erfolgreichen Antrag der Innenbehörde beim Amtsgericht unmittelbar nach Miris illegalen Einreise Ende Oktober zurück. Erst im Juli war Miri in den Libanon abgeschoben worden. Gegen den Haftbeschluss hat sein Anwalt Beschwerde eingelegt und dabei unter anderem geltend gemacht, dass sein Mandant sich nach seiner Rückkehr in Bremen sofort selbst angezeigt und den Behörden gestellt hatte, somit also keine Fluchtgefahr bestünde.

Der Antrag der Staatsanwaltschaft, Miri wegen seiner illegalen Einreise in Sicherungshaft zu nehmen, war zuvor vom Landgericht zurückgewiesen worden. Wie aus Justizkreisen verlautete, dürfte daran auch der zwischenzeitliche Munitionsfund bei der Durchsuchung der Wohnung von Miris Mutter nichts ändern. Der Fund der Munition allein reiche nicht, um sie auch mit der notwendigen Sicherheit Ibrahim Miri zuordnen zu können, heißt es.

Mit dem eigentlichen Asylverfahren von Ibrahim Miri hat all dies nichts zu tun, darüber entscheidet das Verwaltungsgericht Bremen. In dem laufenden Beschwerdeverfahren am Landgericht geht es allein um die Frage, ob Miri auf freiem Fuß auf die Entscheidung der Verwaltungsrichter warten darf oder weiter in Abschiebehaft bleiben muss.

Vor dem Verwaltungsgericht ist zum einen zu klären, ob sein Antrag auf Asyl tatsächlich „offensichtlich unbegründet“ ist, wie es das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in der vergangenen Woche entschieden hatte. Dieses Verfahren dürfte sich noch Monate, wenn nicht Jahre hinziehen. Zum anderen aber müssen die Verwaltungsrichter über einen Eilantrag von Miris Anwalt entscheiden, ob der Clanchef bis zur endgültigen Klärung des Asylantrags in Deutschland bleiben darf oder wieder in den Libanon abgeschoben wird. Noch hat Miris Anwalt weder Klage und Eilantrag beim Verwaltungsgericht eingereicht. Am Donnerstag kündigte er aber an, dass er dies fristgerecht, das heißt bis kommenden Dienstag, tun werde.

Derweil wurde bei einer europaweiten Razzia am Mittwoch in der Türkei ein Mann verhaftet, der Miri bei der Einreise nach Deutschland geholfen haben soll. Die Festnahme steht im Zusammenhang mit einer europaweiten Aktion gegen ein international agierendes Schleusernetzwerk.

