Hier sitzt Ibrahim Miri derzeit in Abschiebehaft: das Bremer Polizeipräsidium in der Vahr. (Frank Thomas Koch)

Bremen. Ibrahim Miri, der illegal aus dem Libanon nach Deutschland zurückgekehrte Clan-Anführer, sitzt nun in Abschiebehaft im Bremer Polizeipräsidium in der Vahr. Das bestätigte dem WESER-KURIER eine Sprecherin des Amtsgerichts. Mitarbeiter der Bamf-Zentrale aus Nürnberg wollten Miri am Mittwoch in Bremen befragen, berichtete „Radio Bremen“. Das Bamf konnte dies weder bestätigen noch dementieren. Man werde den Antrag mit der gebotenen Beschleunigung prüfen, so ein Sprecher.

Miris Anwalt hatte angekündigt, Beschwerde gegen die Abschiebehaft einlegen zu wollen. Dies ist nach Auskunft des Amtsgerichts Bremen bisher nicht passiert. Die Frist für eine Beschwerde betrage allerdings einen Monat. Miri war wegen bandenmäßigen Drogenhandels verurteilt und im Juli aus Deutschland abgeschoben worden.

Eine Woche nach der Rückkehr des abgeschobenen Clan-Führers nach Bremen hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) verstärkte Kontrollen an den deutschen Grenzen angeordnet. Die Bundespolizei soll nicht mehr nur an der bayerisch-österreichischen, sondern an allen deutschen Grenzen vermehrt kontrollieren. Personen, gegen die ein Einreiseverbot vorliegt, sollen künftig an der Grenze zurückgewiesen werden. Einen entsprechenden Erlass sollte die Bundespolizei noch an diesem Mittwoch erhalten, teilte ein Sprecher des Ministeriums dem WESER-KURIER mit. Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung über den Vorstoß berichtet.

Die Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen, die nun intensiviert werden, sollen schwerpunktmäßig direkt an den Grenzen stattfinden. Aber auch die Schleierfahndung, also verdachtsunabhängige Kontrollen, soll ausgeweitet werden. Zudem setzt sich Seehofer für rechtliche Änderungen ein: Wer trotz Einreiseverbots bereits nach Deutschland eingereist ist, soll zur Durchführung seines Verfahrens nicht mehr auf freien Fuß gelangen. Wer trotz Einreisesperre Asyl beantragen will, soll festgenommen werden. So ist es auch bei Ibrahim Miri passiert. Er gelangte unentdeckt ins Land und ist am 30. Oktober bei der Bremer Außenstelle des Bundesamts für Asyl und Flüchtlinge (Bamf) von der Polizei festgenommen worden. Seinem Anwalt Albert Timmer zufolge bittet Miri um Asyl, weil er im Libanon wegen eines Blutrachekonflikts von schiitischen Milizen bedroht werde.

Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) äußerte sich am Mittwoch nicht zu Seehofers Entscheidung. Eine Sprecherin teilte mit, dass bisher keine Details zu den Ankündigungen des Bundesinnenministers vorlägen und eine Stellungnahme daher nicht möglich sei. Carsten Meyer-Heder, CDU-Vorsitzender in Bremen, hält verstärkte Kontrollen für ein grundsätzlich richtiges Signal. Er sagte: „Es gefällt mir nicht, dass es nötig ist. Aber es ist der Bevölkerung schwer zu vermitteln, dass Leute abgeschoben werden und trotzdem wieder einreisen.“ Bei einer Schleierfahndung sei das Maß entscheidend, es dürfe nicht zu massiven Kontrollen kommen. Meyer-Heder betonte: „Die Grenzen müssen offen bleiben.“

Die Bremer SPD-Chefin Sascha Karolin Aulepp hält die angekündigten verstärkten Kontrollen für kein ausreichendes Mittel gegen illegale Einreise. „Es muss auf europäischer Ebene klar sein, wer in den Schengenraum reinkommt und wer nicht“, sagte Aulepp. Das Grundanliegen, dass Personen mit Einreiseverbot nicht wieder einreisen dürfen, sei völlig richtig: „Wenn jemand illegal eingereist ist und in Haft genommen wird, zeigt das, dass der Rechtsstaat funktioniert.“ Medienberichten zufolge soll Miri aus dem Libanon über Syrien in die Türkei und dann mit einem falschen Pass und Schleppern nach Deutschland gereist sein. Die Behörden rechneten damit, dass Miri zurückkehrt. Nach Informationen der „Welt am Sonntag“ sollen Länder entlang der Balkanroute gebeten worden sein, bei der Fahndung nach Miri zu helfen.

Birgit Bergmann, innenpolitische Sprecherin der FDP-Fraktion, hält Seehofers Schritt für nachvollziehbar, wendet aber ein: "Das langfristige Ziel ist, dass die europäischen Außengrenzen funktionieren und nicht, dass wir wieder Grenzen in Europa haben.“ Ganz Deutschland schaue jetzt auf den Fall Miri, deshalb ziehe man das Verfahren in die Zentrale und wolle in einer Woche entscheiden. "Normalerweise dauert ein Asylantrag Monate. Das ist ein Unding."