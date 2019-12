400 Fälle in Niedersachsen

Misshandlung in Heimen: 65 Bremer werden entschädigt

Hunderttausende Menschen wurden in der Nachkriegszeit in Heimen bundesweit misshandelt. Eine Stiftung zahlt den Betroffenen nun eine Entschädigung. In Bremen haben 65 Menschen diese in Anspruch genommen.