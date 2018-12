Adriaan van Veen brachte einmal 104 Kilogramm auf die Waage. (Xxx)

Der schönste Mann Deutschlands wird an diesem Sonnabend beim „Mister Germany“-Finale in Linstow (Landkreis Rostock) ermittelt. Bei der 25. Auflage des Wettbewerbes treten 16 Männer an, wie Simone Zimmermann von der Miss Germany Corporation (MGC Oldenburg) sagt. Einer von ihnen ist Adriaan van Veen. Mit seinen 29 Jahren ist „Mister Bremen“ der älteste Teilnehmer. Und er kommt gar nicht aus dem kleinsten Bundesland: Der Webdesigner mit den Maßen 103-80-105 wohnt in Hannover. Bis zum Nikolaustag hat er sich mit seinen Mitbewerbern in Ägypten für die Wahl fit gemacht.

Van Veen sah nicht immer so aus, wie er sich jetzt der Jury präsentiert. Nach der Insolvenz seines Start-ups kam das Frustessen. Bei einer Größe von 1,78 Meter brachte er 104 Kilogramm auf die Waage. Innerhalb von fünf Monaten nahm er 20 Kilogramm ab. Seinen Erfolg verarbeitet er in einem Diätprogramm, das er demnächst als E-Book veröffentlicht. „Damit möchte ich anderen Menschen helfen, ebenfalls so viel abzunehmen“, erklärt er.

Als „Mister Niedersachsen“ geht Artur Werschinin ins Rennen. Der 21-Jährige stach van Veen beim Kampf um die Schärpe in der niedersächsischen Landeshauptstadt aus. Der Profiboxer muss sich wie alle anderen Finalisten in zwei Durchgängen im Anzug und mit freiem Oberkörper in Jeans dem Publikum und der Jury zeigen. Für den Wettbewerb gab es 1112 Bewerber, sagt Zimmermann. Im Vorjahr hatte der Polizist Pascal Unbehaun aus Erfurt den Wettbewerb gewonnen. Mit Mete Kaan Yaman gewann 2009 letztmals ein Kandidat aus Bremen den Titel „Mister Germany“.