Bekommt eine Rolle bei "Berlin Tag und Nacht": Adriaan van Veen. (Oliver Vosshage)

"Berlin Tag und Nacht" bekommt Verstärkung – von "Mister Bremen" Adriaan van Veen. In der Soap bekommt der 29-Jährige eine Hauptrolle. Das berichtet die "Bild"-Zeitung.

Van Veen kommt gar nicht aus dem kleinsten Bundesland. Der Mann mit den Maßen 103-80-105 wohnt in Hannover. Nach seiner Kür zum „Mister Bremen" nahmen ihn acht Model-Agenturen in ihre Karteien auf, heißt es in dem Bericht. Im Musik-Video von Ex-Dschungelkamp-Kandidat Julian F. M. Stöckel spielte er mit, er bekam Angebote für Datingshow-Formate wie "Love Islands" oder "Die Bachelorette". Van Veen lehnte ab. "Ich habe alle ausgeschlagen, wollte etwas Festes für länger", sagte er der "Bild". Das Angebot für "Berlin Tag und Nacht" nahm er schließlich an.

Die Soap läuft täglich um 19 Uhr im Privatfernsehen. Die Sendung ist umstritten. Bei "Berlin Tag und Nacht" handelt es sich um ein Scripted-Reality-Format. So werden Sendungen genannt, die den Anschein einer Dokumentation haben, aber in Wirklichkeit auf frei erfundenenen Geschichten basieren. (mmi)