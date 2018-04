Die Polizei kontrolliert ein Auto am Rembertikreisel in Bremen (Archivbild). (Björn Hake)

Bei einer Großkontrolle in der Bremer Innenstadt wurden in der Nacht zu Sonntag von der Polizei 465 Autofahrer erfasst, die zu schnell unterwegs waren. 136 der Fahrzeuge wurden gestoppt, wie die Polizei mitteilte. Die Kontrollen führten die Beamten am Rembertiring und am Breitenweg durch.

Einige der Raser waren sogar erheblich zu schnell. Ein Autofahrer fuhr an der Messstelle kurz vor dem Nordwestknoten ganze 111 Stundenkilometer. Erlaubt sind hier 50 Stundenkilometer. Auf den Mann wartet eine Geldbuße von 480 Euro und ein dreimonatiges Fahrverbot. Auch ein Reisebus war mit 80 Stundenkilometern deutlich zu schnell. Der Fahrer wird einen Monat lang nicht fahren dürfen und muss 280 Euro zahlen. (cah)