Als Bremer Finanzsenatorin hat Karoline Linnert die Schuldenbremse immer verteidigt. Im kommenden Sommer übernimmt jedoch jemand anderes ihr Amt. (Frank Thomas Koch)

Wird das 21. Jahrhundert als die Epoche in die Geschichte eingehen, in der sich der Staat finanziell zu mäßigen lernte? Auf den ersten Blick sieht es ganz danach aus, das Wort Schuldenbremse ist schließlich kaum misszuverstehen. Während Schulden machen noch jedem gelingt, wie auf unterschiedlichste Weise zusammengesetzte Regierungen seit den 1970er-Jahren bewiesen haben, ist Schulden bremsen allerdings nur etwas für Fortgeschrittene.

Dabei scheinen manche Bürger – ob in Bremen oder Bamberg, Bochum oder Bautzen – auf Magie zu vertrauen. Beunruhigt von Schulden in Höhe von rund 21,8 Milliarden im Land Bremen und gut 1967 Milliarden Euro im gesamten Bund wird zwar erwartet, dass sich der Staat auf die Tugenden eines ehrbaren hanseatischen Kaufmanns besinnt: Sparsamkeit, Bescheidenheit, Weitsicht und (Generationen-)Gerechtigkeit. In Kürzungen von Zuschüssen oder Leistungen sollen derartige Tugenden aber keinesfalls nicht ausarten.

Um sich dieser Kritik nicht fortwährend auszusetzen oder sich ihr durch Wahlgeschenke entziehen zu können, wurde die Schuldenbremse im Grundgesetz verankert. Neun Bundesländer nahmen sie sicherheitshalber auch noch in ihre Verfassungen auf; Bremen verpflichtete sich vor drei Jahren zur finanziellen Selbstdisziplin. Doch die Schuldenbremse war und ist umstritten. Die einen bezweifeln ihre Wirkung. Andere stellen infrage, ob der Staat unter diesen Auflagen seinen Aufgaben so gerecht werden kann, wie er es müsste. Dritte kritisieren, dass die Gesetze zu viel Interpretationsspielraum lassen.

Ausschied aus dem Amt im kommenden Sommer

Mit dem Spielraum muss sich auch Bremen befassen, in doppelter Hinsicht. Sowieso, was die Etats ab 2020 betrifft und mögliche „Notsituationen“, die Ausnahmen erlauben. Darüber hinaus, weil eine Hüterin des Haushalts im Sommer aus dem Amt scheiden wird. Die Gesundung des Haushalts ist schlechterdings das Projekt von Finanzsenatorin Karoline Linnert. Jahrelang hat sie in der Opposition als Fraktionsvorsitzende der Grünen vor dem Finanzgebaren der Großen Koalition gewarnt. Als sie am Bremspedal der Macht saß, war Schluss mit „sparen und investieren“ (um Wirtschaftswachstum zu fördern), dem finanzpolitischen Glaubensbekenntnis von Rot-Schwarz.

Nicht von ungefähr hat Bremen bei der Schuldenbremse „die schärfste Regelung unter allen Bundesländern gewählt“, wie die Linksfraktion 2015 kritisch anmerkte. So gilt das Regulativ auch für Gesellschaften, an denen das Land beteiligt ist oder auf die es maßgeblichen Einfluss hat. Damit bleibt ein Geldhahn zugedreht, an dem nach Einschätzung von Experten anderswo schon geschraubt wird.

Berlin ist beispielsweise drauf und dran, seinen finanziellen Spielraum über eine öffentlich-öffentliche Partnerschaft (ÖÖP) auszudehnen: „Das größte Investitionsvorhaben der laufenden Legislaturperiode“ in Form einer „Schulbauoffensive“ wird nach dem Willen des rot-rot-grünen Senats mithilfe der Howoge mbH finanziert. Die kommunale Wohnungsbaugesellschaft unterliegt nicht den Auflagen der Schuldenbremse, sie will etwa 1,2 Milliarden Euro am privaten Kreditmarkt aufnehmen, um Schulen zu bauen und zu sanieren.

Auch für die ÖÖP-Schwester namens ÖPP, öffentlich-private Partnerschaft, bricht eine neue Blütezeit an. Bremen spielte bereits zur Zeit der Großen Koalition mit dem Gedanken, Schulen zu verkaufen und zurückzumieten, um sie in Schuss zu bringen und zu halten, wie es aus eigener finanzieller Kraft nicht möglich war. Aktuell ist geplant, die Berufsschule für den Großhandel, Außenhandel und Verkehr nach dem sogenannten Inhabermodell zu errichten. Die Schule wird gegen Entgelt von privat geplant, gebaut und betrieben. Auch Kitas entstehen so.

Eigene Schuld am Amtsverlust?

Bleibt die Schuldenbremse darüber hinaus angezogen? Wird sie weiter gelockert? Vermutlich hat das Selbstverständnis des Finanzressorts samt seiner Senatorin als Bollwerk gegen eine Wünsch-dir-was-Politik das Ergebnis der Urwahl und damit den Verlust des Amts beeinflusst. Einige Grüne nehmen Karoline Linnert übel, dass für sie beim Geld die Parteifreundschaft aufhört. Auch nicht für die gesamte Bremer SPD gehört die Schuldenbremse zum kleinen Einmaleins der Existenzsicherung Bremens. Die Linke war schon immer dagegen.

Nach Ansicht von Kritikern ist aus dem rot-schwarzen Leitspruch „sparen und ausgeben“ unter Rot-Grün (Schulden)“bremsen und sparen“ geworden. Eine weitere Variante könnte sich bald anschließen: ausbremsen und ausgeben.