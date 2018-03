Das Bremer Innenressort will den Weg vom Café Ambiente für Busse und Rettungswagen ausbauen. (Christina Kuhaupt)

Die Situation wiederholt sich immer wieder: Pöbelnde Menschen auf beiden Seiten, dazwischen Polizeibeamte in Schutzmontur. Zwischen Westkurve und Osterdeich, wo die Straße "Auf dem Peterswerder" im Tunnel mündet, treffen die Heim- und Gästefans bei Spielen in der Fußball-Bundesliga aufeinander. Bei Hochrisikospielen wie dem Nordderby werden die Fanlager durch Zäune und zahlreiche Einsatzkräfte getrennt. Manchmal kommen dabei auch Wasserwerfer zum Einsatz. Diese Trennung der rivalisierenden Fanlager ist durch den Standort des Stadions in der Pauliner Marsch schwieriger als in anderen Städten, wo sich die Fußballarenen außerhalb der Stadt auf größeren Flächen befinden. Um die Trennung der Fans zu erleichtern, will die Bremer Innenbehörde nun die diagonale Rampe, die vom Café Ambiente zum Weserstadion führt, ausbauen und für große und schwere Fahrzeuge befahrbar machen. Busse oder Rettungsfahrzeuge könnten dann direkt über die als Ambienteweg bezeichnete Straße an die Westkurve fahren.

Gründe für einen Ausbau gibt es laut Behörde genug, auch Werder Bremen befürwortet den Plan. Das sieht der Beirat Östliche Vorstadt hingegen komplett anders. Die Baubehörde will sich gar nicht erst einmischen und wartet ein abgestimmtes Vorgehen ab. Die Linken-Fraktion ziehen unterdessen einen entsprechenden Antrag wieder zurück und verweist auf weiteren Gesprächsbedarf mit ihrer Beiratsfraktion. In die zerfahrene Situation hinein ploppt aus mehreren Ecken die Idee auf, die Fankurven im Stadion zu tauschen: Heimfans in den Westen, Gästefans in die Ostkurve. Eine vertrackte Situation.

"Der Ausbau des Ambienteweges beschäftigt uns vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse sehr", sagt Rose Gerdts-Schiffler, Sprecherin des Innenressorts. Vor allem nach den Pyroattacken beim vergangenen Nordderby frage man sich, wie schnell Rettungsfahrzeuge an der Kurve sein könnten. Auf diesem Weg müsste beispielsweise auch die Feuerwehr mit einer Drehleiter schnell ans Stadion kommen.

Fanströme sollen entzerrt werden

Ein weiterer Grund sei die Fantrennung: "Wir brauchen den Weg, um die Gästefans bei Hochrisikospielen ans Stadion bringen zu können", so Gerdts-Schiffler. Die Fanströme sollen dadurch weiter entzerrt werden. Die Busse mit den Fans würden nach einer Ertüchtigung des Ambienteweges dort drehen, wo früher die Tennisplätze waren. Dafür müsste ein Wendekreis gebaut werden. Aktuell werden die Auswärtsfans bei Risikospielen mit Shuttlebussen zur Lüneburger Straße/Café Ambiente gebracht, von wo aus das letzte Stück zur Westkurve des Stadions gelaufen werden muss. Dieser Weg wird gleichzeitig aber auch von Werder-Fans genutzt.

"Wir würden den Ausbau der Rampe begrüßen. Die Umsetzung wäre ein sinnvoller Schritt, um die Fantrennung bei Heimspielen zu erleichtern und die Kosten der Stadt für Polizeieinsätze zu senken – und das nicht nur bei Hochrisikospielen", sagt Werders Mediendirektor Michael Rudolph.

"Der Beirat ist klar gegen eine Ertüchtigung des Weges", sagt Ortsamtsleiterin Hellena Harttung, die auf den langen, sensibel ausgehandelten Prozess für die Neugestaltung des Platzes zwischen Yachthafen, Osterdeich und der Westtribüne verweist. Dort wurden gute acht Millionen Euro in den Hochwasserschutz und in die "grüne Promenade" investiert. Steffen Eilers, Beiratssprecher Östliche Vorstadt, pflichtet Harttung bei: "Es wäre ein massiver Eingriff in die gerade erst geschaffene landschaftliche Struktur." Bereits 2014 sei der Ausbau ein Thema gewesen und man habe mit einer Verbreiterung und Rasengittersteinen dafür gesorgt, dass im Notfall Rettungsfahrzeuge den Ambienteweg hinunter könnten.

Tribünentausch bringt zu viele Hindernisse mit sich

Um die Sicherheit am Weserstadion zu erhöhen, äußerte Lüder Fasche aus dem Landesvorstand der Gewerkschaft der Polizei die Idee, dass die Zahl der Polizeikräfte reduziert werden könnte, wenn etwa die Gästefans in die Ostkurve nahe der Busparkplätze und die Werderfans in die stadtnahe Westkurve zögen. Dieser Vorschlag wurde nach Informationen des WESER-KURIER bereits in Behörden, Ortsamt, Beirat und auch bei Werder Bremen diskutiert. "Der Vorschlag eines Tribünentauschs ist eine sicherlich gut gemeinte Idee, die aber schon auf den ersten Blick so viele Hindernisse mit sich bringt, dass sie nicht ernsthaft verfolgt werden wird", sagt Werder-Sprecher Rudolph. Die gesamte Infrastruktur in der Ostkurve sei auf die Heimfans zugeschnitten. "Dazu gehören der Eingang zur Rollstuhlfahrertribüne, der Ostkurvensaal für unsere Anhänger, die Räumlichkeiten des Fan-Projekts, der offizielle Fanshop und einer der wichtigsten VIP-Zugänge", so Rudolph.

Mehr zum Thema Eine Stadt im Risikomodus Nach dem Abpfiff folgte der Wasserwerfer-Einsatz: Der Schiedsrichter hatte das Nordderby zwischen ... mehr »

Die Innenbehörde weiß, um die Haltung des Beirats Östliche Vorstadt/Mitte. Deswegen sei man bereit in die Diskussion mit dem Beirat einzutreten und Argumente gemeinsam mit der Polizei und den verantwortlichen Polizeiführern, die die Spiele regelmäßig begleiten, in einer der nächsten Beiratssitzungen zu erläutern, so Gerdts-Schiffler.