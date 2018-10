Teilnehmer der Demonstration gehen an die Abrisskante des Hambacher Tagebaus. Der Energiekonzern RWE musste einen Bagger stoppen. (Christophe Gateau/dpa)

Es ist noch dunkel vor dem Cinemaxx in Bremen. Mehr als 200 Menschen haben sich hier versammelt, es ist eine durchgewürfelte Gruppe, Studenten, Rentner – alle Altersklassen sind vertreten. Viele tragen bunte Schilder auf der Schulter mit Slogans wie „Hambi bleibt“ oder „Kohleausstieg jetzt“. Ihr Ziel: Die Demonstration rund um den Hambacher Forst zwischen Aachen und Köln. „Vorher gab es ja ein hin und her. Für uns stand aber schnell fest: Wir fahren zur Demonstration“, sagt Dieter Mazur, Vorsitzender beim Bund für Umwelt- und Naturschutz Bremen (BUND).

Einen Tag vorher war das noch gar nicht so sicher: Die Polizei meldete Sicherheitsbedenken, wollte die Veranstaltung absagen. In einem Eilverfahren hat das Verwaltungsgericht Aachen das Verbot kurzerhand gekippt. Und die Aktivisten hatten noch einen weiteren Grund zum Jubeln: Das Oberverwaltungsgericht in Münster verfügte einen vorläufigen Stopp der geplanten Rodung des Energieunternehmens RWE.

Einer der Bremer Aktivisten ist Max Licht. Der 18-Jährige wohnt erst seit kurzem in Bremen und studiert Biologie. „Ich erwarte eine gute Stimmung, denn die Rodung konnte verhindert werden.“ Trotzdem sei noch viel zu tun, um die Politik zum Umdenken zu bewegen. „Wenn der Wald dann 2020 abgeholzt wird, hätten wir ja auch nichts erreicht“, sagt Licht. Neben ihm sitzt der 23-Jährige Cesc aus Barcelona. Cesc studiert Meeresbiologie und hat sich kurzfristig entschieden an der Demonstration teilzunehmen. „Ich bin immer wieder überrascht über die vielen jungen Aktivisten“, sagt er. Es könnten aber nie genug sein. Die beiden haben sich erst während der Busfahrt kennengelernt und sich kurzerhand entschlossen den Protest gemeinsam zu erleben.

Die Bremerin Renate Neumann-Breger bezeichnet die Entscheidung des Gerichts, dass der Hambacher Wald vorerst nicht gerodet werden darf, als "großartiges Urteil".

"Ich hoffe das hat auch eine Signalwirkung für die Platanen am Deich in Bremen, die ja auch weichen sollen", sagt sie.

Vier Stunden dauert die Fahrt von Bremen bis zum Gelände der Demonstration. Dazwischen: Aufgeregte Gespräche über den Protest, neue Freundschaften werden geschlossen, auf dem Rastplatz spielen zwei Jungs mit Dreadlocks mit einem Hacky-Sack.

Ankunft beim Hambacher Forst. Die Bremer Gruppe erwartet strahlender Sonnenschein. Bereits hunderte Reisebusse reihen sich am Wegesrand. Köln, Hamburg, Berlin, München – aus allen Teilen Deutschlands sind die Menschen angereist, sogar Aktivisten aus den Niederlanden und Irland haben sich auf den Weg gemacht.

Fast eine Stunde dauert der Marsch bis zum Gelände. Die Veranstalter rechneten mit 20.000 Menschen, am Ende sollen es mehr als 50.000 sein. Die Stimmung unter den Aktivisten ist positiv, von weitem ist Musik zu hören. „Das hat fast schon Festivalcharakter“, sagt eine junge Frau mit Kind im Arm. Der Hambacher Wald ist für viele der Demonstranten ein Symbol für eine Zeitenwende, für eine neue Klimapolitik und gegen fossile Brennstoffe.

Vor einer Bühne haben sich tausende Menschen versammelt und jubeln der Band Revolverheld zu. Die Bremer haben sich spontan zu dem Konzert entschieden und bauen immer wieder den Slogan „Hambi bleibt“ in ihre Texte ein. „Vielen Dank, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Ihr seid ein gutes Beispiel, für bunte und friedliche Proteste“, sagt Frontmann Johannes Strate. Kurz dahinter ist ein Stand aufgebaut, an dem die Aktivisten gemeinsam Pizza backen und verteilen, zahlreiche Demo-Teilnehmer sitzen auf dem staubigen Boden, halten Schilder hoch oder skandieren „Hambi bleibt.“

Auch Stefan Kette ist aus Bremen an den Hambacher Forst gereist. Er hat schon viele Demos erlebt, wurde in den 1970er-Jahren sogar mit Gummiknüppeln attackiert. Heute hat er wenig Polizei gesehen. „Es gab mit der Zeit eine große Veränderung bei der Polizei.“ Sie sei ruhiger geworden und würde mehr deeskalierend einwirken.

Plötzlich macht sich eine größere Gruppe von Aktivisten auf. Durch Megafone fordern sie die umstehenden Demonstranten auf, in den Wald zu gehen. Die Aktivistengruppe "Ende Gelände" hatte zuvor zum Bau neuer Baumhäuser im Hambacher Forst aufgerufen. Vor Ort bleibt die Situation friedlich. „Viele junge Menschen waren im Wald, haben dort Musik gemacht“, berichtet Stefan Kette. Einige wenige hätten auf einer Schneise durch den Wald Barrikaden errichtet. „Das muss nicht sein“, sagt er.

Viele der Aktivisten aus Bremen machen sich auf den Rückweg. „Es war mega gut, ich hab es nicht bereut“, sagt der Student Max Licht. Es ist bereits später Nachmittag, doch immer noch strömen tausende Menschen zum Demonstrationsgelände. „Der Strom hat einfach nicht aufgehört“, sagt Licht. Auch Dieter Mazur vom Bremer BUND ist begeistert: „Es war eine bunte und lebendige Demonstration nach dem Motto ´Wir haben etwas erreicht.“ Jetzt seien alle gespannt auf die Wirkung auf die Politik und das Energieunternehmen RWE.