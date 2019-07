Mit der "Holiday on Ice"-Akademie fördert die Eisshow junge Talente und bietet ihnen eine Bühne vor Publikum. (Christina Kuhaupt)

Mit der „Holiday on Ice“-Akademie fördert die Eisshow junge Talente und bietet ihnen eine Bühne vor Publikum. Zur Premiere der Produktion „Supernova“ in Bremen heißt es am 19. Februar 2020 Bühne frei für den Nachwuchs in der ÖVB-Arena. Ein Einzelläufer beziehungsweise ein Eislaufpaar erhält an diesem Tag die Chance auf einen Auftritt auf der großen Showbühne. Die jungen Talente treten mit einer selbst entwickelten, individuellen Kür und einer gemeinsamen Performance mit dem Ensemble im großen Finale auf. Noch bis 7. Juli können sich Interessierte im Alter zwischen sechs und 16 Jahren aus Bremen und umzu für die Teilnahme bewerben. Die Unterlagen gehen per E-Mail an academy@holidayonice.com. Weitere Informationen unter: holidayonice.com/de/de/academy