Gute Fahrt! Ab dem 19. Juni rollen die WK-Bikes durch Bremen und umzu. (Jonas Kako)

Ab Dienstag, 19. Juni, rollt das neue Angebot der WESER- KURIER Mediengruppe durch Bremen und umzu. Ob als Gast bei einer Tour durch die Hansestadt, als Pendler auf der Suche nach einer praktischen Alternative für den Arbeitsweg oder einfach mal zwischendurch: Mit der WK-Bike-App (nextbike-App) und dem Leihfahrrad bleiben die Nutzer mobil – rund um die Uhr. Die Rückgabe ist an jeder beliebigen offiziellen und virtuellen Station möglich. Unabhängig davon, wo die Fahrt aufgenommen wurde. An den Start geht WK-Bike mit insgesamt 325 Rädern. Für Bremen und die Nachbargemeinden hat der Systemlieferant nextbike ein neues umweltfreundliches Fahrrad konzipiert. Wie einfach sich das WK-Bike nutzen lässt und was alles zu Ihrem Fahrrad gehört, sehen Sie hier:

Registrierung

Wer ein WK-Bike nutzen möchte, meldet sich einmalig an – per WK-Bike-App (nextbike-App) oder auf der Internetseite www.wk-bike.de. Die kostenlose App gibt es im Google Play Store oder bei iTunes. Pauschal drei Euro fallen an, wenn man sich beim Kundenservice von WK-Bike unter Telefon 04 21/ 36 71 36 71 registrieren lässt. Wer sich bis zum 24. Juni bei WK-Bike anmeldet, erhält einmalig 30 Freiminuten geschenkt. Wird mit Kreditkarte oder Paypal bezahlt, kann man sofort losfahren. Darüber hinaus ist die Bezahlung per Bankeinzug möglich.

Ausleihe

Ob in der Mittagspause, nach dem Kino oder für eine kleine Tour durchs Viertel: Das Ausleihen der Räder ist zu jeder Tageszeit einfach und bequem möglich. App öffnen, damit den QR-Code am Rad scannen, und das Schloss öffnet sich automatisch. Bis zu vier Räder auf einmal können über ein Kundenkonto ausgeliehen werden. In Ausnahmefällen bietet WK-Bikedie Möglichkeit, bis zu sieben Fahrräder gleichzeitig zu mieten. In diesem Fall ist vorab der Kundenservice zu kontaktieren.

Rückgabe

Möchte man das Rad nach der Fahrt an einer Station wieder abgeben, muss lediglich der Hebel neben dem Rahmenschloss, das Bluetooth und GPS integriert hat, nach unten gezogen werden. „Das ist wie bei einem alten Holland-Rad“, sagt Mario Brokate, Leiter Drittgeschäft bei der Bremer Tageszeitungen AG. „Man braucht nur keinen Schlüssel zusätzlich.“ Die Räder können auch unterwegs geparkt werden, falls man zwischendurch zum Beispiel beim Bäcker Brötchen holen möchte. Vor dem Abschließen hierzu die WK-Bike-App (nextbike-App) öffnen und auf die Parkfunktion klicken.

Abrechnung

Bei Kreditkarte oder Paypal wird der Betrag sofort abgebucht, bei Bankeinzug einmal in der Woche. Jede Fahrt mit einem WK-Bike lässt sich jederzeit im Kundenkonto einsehen. Dazu müssen sich Nutzer mit ihrer Kundennummer und ihrem PIN-Code einloggen. Es kann genau eingesehen werden, wie lange die Fahrt gedauert hat und welche Gebühr dafür berechnet wurde.

Werbefläche

WK-Bike ist attraktiv für Werbepartner. Auf jedem Fahrrad befindet eine beidseitige Fläche auf dem Schutzblech am Hinterrad – ideal für Reklame. Die Werbung fällt auf. Immerhin bewegen sich die Räder im öffentlichen Raum. Der Preis: monatlich 39 Euro pro Fahrrad. „Ein sehr guter Preis“, sagt David Koopmann, Leiter Märkte bei der Bremer Tageszeitungen AG, „diese Flächen können sich auch kleinere Unternehmen leisten.“ Nähere Auskünfte erteilt WK-Bike unter der E-Mail-Adresse vermarktung(at)wk-bike.de.

Korb

Besonders angenehm ist der Korb, der an den WK-Bikes am Lenkrad befestigt ist. Platz ist für die Einkaufstasche oder für Handgepäck. Übrigens: Das Rad hat eine Shimano-Gangschaltung und einen Nabendynamo mit Tagfahrlicht.

Reifen

Auf die Luftreifen der Räder ist man bei WK-Bike besonders stolz. „Die meisten Anbieter, vor allem aus China, haben Gummibereifung. Wir nicht“, sagt Oliver Steffens, Regionalleiter Nord von nextbike. Die Luftreifen von Schwalbe wirken sich auf das Fahrverhalten aus. „Unser Fahrrad fährt sich wie das Rad von zuhause. Wir wollen dem Kunden den maximalen Fahrkomfort bieten.“ Gummireifen kann Steffens nicht viel abgewinnen: „Das ist so, als ob man auf Schienen fährt. Das Rad federt nicht, die Reifen sind dünner und man rutscht etwas über die Bordsteine drüber.“

Defekt

Wenn ein Rad während der Fahrt einen technischen Defekt hat – was müssen Nutzer unternehmen? WK-Bike empfiehlt, den Kundenservice unter Telefon 04 21/ 36 71 36 71 anzurufen. Nur dann können Fahrten storniert und das Rad zur Reparatur angemeldet werden. Anders ist es, wenn Nutzer trotz eines offensichtlichen Defekts gefahren sind; dann können keine Gebühren gutgeschrieben werden. Generell sind WK-Bike-Nutzer dazu angehalten, vor Fahrtantritt das Rad auf mögliche Defekte zu prüfen.

Vorteile für Firmen und Mitarbeiter

Nicht nur für Privatpersonen ist das WK-Bike lohnenswert. Firmenmitarbeiter können vom Leihradangebot ebenfalls profitieren. Die Voraussetzung: Der Arbeitgeber kooperiert mit WK-Bike und räumt seinen Mitarbeitern Sonderkonditionen ein, etwa ein Kontingent an Freiminuten. Einmal registriert, können die Räder nicht nur in Bremen ausgeliehen werden, sondern in über 50 deutschen Städten sowie in insgesamt 25 Ländern – dort, wo nextbike seine Leistungen anbietet.

WK-Bike hat für die Unternehmen zahlreiche Vorteile. So unterscheidet das System zwischen privaten und dienstlichen Fahrten. Ebenso praktisch: Die Unternehmen benötigen keinen eigenen Fuhrpark an Diensträdern mehr. Den Service und die Wartung übernimmt WK-Bike. „Wir sorgen dafür, dass die Fahrräder immer im besten Zustand sind. Das ist ein großer Aufwand“, erläutert Mario Brokate, Leiter Drittgeschäft bei der Bremer Tageszeitungen AG. „Die Unternehmen müssen sich um nichts kümmern. Das übernehmen wir.“

„Eine überzeugende Alternative“

Ein weiteres Plus: Die Firmen setzen sich für die Umwelt ein und beteiligen sich an einem nachhaltigen Mobilitätskonzept. Zudem nehmen Fahrräder wie die WK-Bikes auf dem Unternehmensgelände nur wenig Platz ein. Brokate: „Wenn es schon schwer ist für die Mitarbeiter, einen Parkplatz für ihr Auto zu finden, sind unsere Räder eine überzeugende Alternative.“ Stichwort Auto: Im Stau stehen ist fürBerufstätige in der Stadt Alltag. Mit den WK-Bikes fällt dieses Problem weg. Die Nutzer kommen ohne nerviges Warten ans Ziel.

Unternehmen, die sich für WK-Bike entscheiden, können eine eigene Verleihstation mit Netzanschluss erhalten – unmittelbar am Firmenstandort. Eine Station hat im Normalfall sechs Fahrräder; ihr Name ist im Netz präsent und für jeden Nutzer einsehbar und zugänglich. Möglich ist es, die Räder vorrangig für Kunden und Mitarbeiter reservieren zu lassen. Interessierte Unternehmen können sich per E-Mail an unternehmen@wk-bike.de wenden, um nähere Informationen zu erhalten. Eine interessante Idee stellen WK-Bikes auch für Unternehmen dar, die zwar keine Fahrräder oder Leihstationen benötigen, aber von dem Konzept überzeugt sind. Denn: Die Werbeflächen an beiden Seiten des Hinterrads fallen auf. Die WK-Bikes sind nicht nur auf den Straßen sichtbar, sondern eben auch dort, wo kein Auto hinkommt. Ein echter Hingucker, gewissermaßen eine rollende Litfaßsäule. Die Werbung auf den Rädern ist auch für kleine Firmenerschwinglich und kostet monatlich 39 Euro pro Fahrrad. Weitere Informationen unter der E-Mail-Adresse vermarktung(at)wk-bike.de.

Service für Hotelgäste

Mit den WK-Bikes die Umgebung erkunden: Das ist zukünftig auch fürHotelgäste möglich. Ab September wird es die Bike it!-Hotelkarte geben. Hotelgäste müssen sich nicht für WK-Bike registrieren, um das Fahrradverleihsystem zu nutzen. Etwa an der Rezeption kann der Besucher einfach und bequem ein Rad buchen. Die Fahrräder, die in der Verleihstation vor dem Hotel stehen, können zukünftig über die Zimmerrechnung abgerechnet werden. Ein Vorteil für die Unterkünfte: Wie auch bei den teilnehmenden Unternehmen kümmert sich WK-Bike um den Service der Räder. Kosten für mögliche Reparaturen entfallen. Sollte der Hotelgast mit dem Fahrrad unverschuldet einen Unfall bauen, haftet die Bremer Tageszeitungen AG und nicht das Hotel. Der Verlag ist auf Sach- und Personenschäden im Fahrradverleih versichert. „Das sind andere Anbieter nicht“, sagt David Koopmann, Leiter Märkte bei der Bremer Tageszeitungen AG.

Die Hotels genießen wie die Unternehmen den Vorteil, dass sie sich eine bestimmte Anzahl an WK-Bikes reservieren lassen können. Beispiel: Das Hotel hat sechs Räder. Es lässt sich zwei reservieren. In der App werden schließlich vier frei verfügbare Fahrräder angezeigt.