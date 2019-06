Fotomarathon

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Mit der Kamera quer durch Bremen

Maren Beneke

Zum fünften Mal wird am Sonnabend, 7. September, der Fotomarathon in Bremen veranstaltet. Alle Bildserien werden im Oktober bei der Brebau an der Schlachte ausgestellt.