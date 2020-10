„Viel Zeit, sehr viel Zeit“ hat sich Gerd Feller für den originalgetreuen Aufbau genommen; bis ins kleinste Detail hat er die Anlage liebevoll ausgestaltet. (Michael Matthey)

Die Treppe in das Allerheiligste von Gerd Feller führt auf den ausgebauten Spitzboden, und sie ist halsbrecherisch steil.

Der 84-Jährige muss hinauf klettern und dann noch gute anderthalb Meter auf den Knien rutschen, bis er unter dem Streckenabschnitt „Marsch- und Moorlandschaft am Bahnhof Eickedorf“ durch gekrabbelt ist. Dann kann er sich zwischen seinen auf über fünf Meter Länge und nur einem halben Meter Breite aufgebauten Modellbahnstrecken wieder gerade machen und erklären: Linker Hand hat er den Streckenabschnitt zwischen den Bahnhöfen Tarmstedt Ost und Tarmstedt Süd maßstabsgetreu in Spur H0-M nachgebaut; auf der rechten Seite ist es die Marschlandschaft zwischen Haltepunkt Tüschendorf samt Königsgraben und Torfhafen und dem Bahnhof Tüschendorf, auf der – auf die Schmalspurbahn-Modellmaße verkleinert – die Loks und Triebwagen und die Güterzüge der Jan-Reiners Bahn hin und herfahren können.

Gerd Feller hat ganze Streckenabschnitte der Jan-Reiners-Bahn in Spur H0-M nachgebaut. (Michael Matthey)

Es mag daran liegen, dass Gerd Feller vor seiner Pensionierung lange Jahre Schulleiter von Bremens erstem Ganztagsgymnasium in Huchting war: Der Mann ist es gewohnt, genau hinzuschauen, zu recherchieren und dann umzusetzen, was ihn so begeistert. Nachdem er seine „Fantasiebahn“ im Keller seiner Eigenheims nicht mehr betrieben hat, wollte er nach seiner Pensionierung noch einmal „eine richtige Originalanlage aufbauen“, sagt er. Aufgrund seines Wohnortes in Bremen-Lehe lag es nahe, dass das die Schmalspurbahn Bremen-Tarmstedt sein sollte. Sein Plan: auf vier Modulen die Bahnhöfe Tarmstedt und Tarmstedt-Ost möglichst originalgetreu im Zustand der 1930er-Jahre aufzubauen.

Und weil Gerd Feller ein begeisterter Modellbahner ist, denkt er auch an seine „Modellbahnkumpel“ und legt die Module in der FREMO-Norm an (Freundeskreis Europäischer Modellbahner e.V.) – denn „vielleicht schließen sich ja andere Eisenbahnfreunde aus der Umgebung dem Nachbau der Jan Reiners-Strecke an und erweitern sie mit anderen Modulen.“

Mit Volldampf geht es durch das Moor. (Michael Matthey)

„Dem ,Jan Reiners‘ etwas Nachleben verschaffen“ wollte er also im Jahr 2007. Um die Landschaft, die Gebäude und vor allem die Bahnhöfe aus der Zeit der 1930er-Jahre so detailgetreu wie möglich nachbauen zu können, hat sich Gerd Feller alles vor Ort angesehen und akribisch recherchiert. Mit vielen Menschen hat er gesprochen, „vor allem mit denen, die in der Nähe der Bahnhöfe gewohnt haben“, er hat – im Fall von Knoops Gasthaus – alte Baupläne durchforstet, er war in zahlreichen Archiven, und anhand alter Fotos hat er bei seinen Gebäuden wirklich bis auf die Bausünden auch noch die allerkleinste Kleinigkeit nachgebaut. Ebenso möglichst detailgetreu hat Gerd Feller bei den Loks und den Wagen von „Jan Reiners“ gearbeitet, die er nicht ganz genau eins zu eins nachbauen konnte. Die Loks sind „ähnlich“, aber nicht ganz „Jan Reiners“: Es gebe kleinere Firmen, die sich auf Schmalspurbahnen spezialisiert hätten; dort hat er die Loks erstanden. Einzig der Triebwagen „T1“ ist ein Original, das er einem Bekannten abgekauft hat, der den „T1“ wiederum von einem Ingenieur erstanden hat, der das Original nachgebaut hatte. Ohne Tausch und Handel wäre manches an Fellers Anlage nicht so detailgetreu gelungen. Einem echten Modellbahner ist kein Weg zu weit, wenn es um Originale geht. Deshalb bedauert Gerd Feller auch, dass er bei seinem zweiten Nachbau – der Strecke zwischen dem Haltepunkt Tüschendorf und dem Bahnhof Eickedorf aus Platzmangel ein bisschen mogeln musste. Eigentlich, so erzählt er, sei der echte Torfhafen in Eickedorf gewesen, und in Tüschendorf wurden nur landwirtschaftliche Güter verladen. Aber da der Platz fehlte, um auch noch den Nebenanschluss zum Eickedorfer Torfhafen zu bauen, wird „bei mir der Torf in Tüschendorf“ verladen.

Wie bei der echten Jan-Reiners-Bahn sind auch in der Modellbahnwelt von Gerd Feller nicht nur Lokomotiven, sondern auch Triebwagen unterwegs. (Michael Matthey)

Weitere Informationen

120 Jahre Kleinbahn „Jan Reiners“

Gehen Sie mit uns auf Zeitreise in der Kleinbahn „Jan Reiners“. Im Oktober 1900 wurde die legendäre Schmalspurbahn eröffnet. Heute wäre sie 120 Jahre alt. Einsteigen bitte! Mit Volldampf geht es vom damaligen Parkbahnhof in Bremen durch das Moor nach Tarmstedt. Unterwegs warten viele historische Bilder, spannende Geschichten und Tipps für Ausflüge.

Erhältlich in unseren Zeitungshäusern, im Buch- und Zeitschriftenhandel, telefonisch unter 04 21 / 36 71 66 16 sowie in unserem Shop unter www.weser-kurier.de/shop. 114 Seiten, 9,60 Euro.