Da die Restaurants geschlossen sind, kam Anika Zerfass mit einigen Kostproben zu Temi Tesfay nach Hause. (Christina Kuhaupt)

Wenn man das Menü von Schenkfein studiert, fühlt man sich direkt angesprochen. „Wer unsere Gäste sind? Na alle“, ist die Speisekarte überschrieben, die mit einem absatzlangen Statement beginnt. „Bei uns mischt sich jung und alt, die schrill gekleidete Frau, der Typ mit der Lederjacke, das Mädel mit der pinken Frisur, der Mann mit dem Franzosenhut und die graue Maus mit dem Buch, die immer in der Ecke sitzt und in ihre Fantasiewelt abtaucht– egal wer du bist und wie du aussiehst, du bist herzlich willkommen und fällst nicht aus dem Raster – denn es gibt keins!“

Das ist Kultur, die Willkommenheit lebt. „Mein Wunsch ist, dass sich das Schenkfein im Stadtteil etabliert“, erklärt mir Anika Zerfass, die das im Hulsbergviertel gelegene Café seit Anfang 2019 führt und von den Betreibern des „Ins Blaue“ übernommen hat. Damit einher ging eine konzeptionelle Neuausrichtung als Boutique-Café, doch ein essenzieller Bestandteil des Lokals blieb erhalten: die Seele.

Das Traditionsgebäck des Hauses, bekannt aus dem Schwabenland, wollte die gebürtige Kölnerin auch weiterhin allen Bremern anbieten. So hat sie die täglich frisch gebackenen Brötchen auf einer neuen Frühstückskarte, die so wortverspielt wie einladend klingt: wer es düster beziehungsweise Oliven mag, darf sich von der schwarzen Seele angesprochen fühlen. Wer auf Ziegenkäse, Thymian, Honig, Walnuss und Honig steht, muss mit der „Guten Seele“ gehen. Und wen das Fernweh überkommt, der kann mit der „Wander Seele“ (4,50 Euro) in die Alpen ziehen.

Darauf haben wir Lust. Und so probieren wir die Seele, die mit Tiroler Bio-Schinkenspeck, Gewürzgurken, Olivenöl und wahlweise Bergkäse (plus 0,50 Euro) belegt ist. Naturgemäß liegt mein Augenmerk aber auf diesem besonderen Weißbrotgebäck, das vor dem Backvorgang mit grobem Meersalz und Kümmel bestreut wurde. „Ein schönes Geschmackserlebnis“, lobt die 34-Jährige. Ebenso wie ich erkennt sie jedoch den kardinalen Makel. „Das sollte man schon frisch vom Grill essen.

Probiert und empfohlen

To go geht das noch, aber wenn man vom Hulsberg nach Stuhr fährt, nicht unbedingt“, kritisiert die Bäckerin und kann dabei immerhin lachen. Hätte ich bloß gewusst, dass dieses Brötchen nicht einfach belegt, sondern wie ein Panini zusätzlich gegrillt geliefert wird! So aber ist das Brötchen leider sehr trocken. Dieser missgünstige Umstand tut der Tatsache aber keinen Abbruch, dass die süddeutsche Liaison von Speck und Gewürzgurken eine gelungene Kombination ist und man – die „Idee“ der Seele in den Blick genommen – auf den Geschmack kommt, dessen voller Umfang sich vor Ort entfaltet.

Probiert und empfohlen: Der November ist die Jahreszeit für deftige Eintöpfe, heiße Suppen und würzige Currys. Auf der Suche nach solch herzerwärmenden Gerichten werde ich in Schenkfeins Wochenkarte vollends fündig, auf der Suche nach einem guten Curry allerdings nicht. Scharf war dieses vegane, kunterbunte Gemüse-Curry mit Süßkartoffeln, Möhren, Porree, Zucchini, Champignons, Staudensellerie, Paprika, Cherry-Tomaten und Basmati Reis (6,90 Euro) bestellt, doch was ankam, ist bestenfalls pikant zu nennen, allenfalls jedoch zu durchgeschmort und fad. Schade. „Ich würde da jetzt auch nachsalzen, aber ich finde das nicht laff“, kontert immerhin die gelernte Automobilkauffrau und lässt mich froh sein, dass es dieses Tischgespräch gibt und ich meiner Meinung die ihrige gesellen kann.

Schließlich probieren wir einen veganen Pflaumenkuchen mit Zimtstreusel (3,50 Euro). „Ein Herbstklassiker“, sagt Zerfass, die stets je mindestens einen veganen und glutenfreien Kuchen im Angebot hat. „Die saftigen Pflaumen in Kombination mit den knusprigen Streuseln finde ich toll“, meint die Bäckerin und gesteht, dass sie ihn gern mit einem Schlag Sahne genießt. Den brauche ich nicht, weil das mit Bio-Dinkelmehl gebackene Kuchenstück auch so schmeckt und – ist es ein Kompliment? – ihm kaum anzumerken ist, dass er vegan ist.

Schenkfein, Am Hulsberg 17, 28205 Bremen, Telefon 04 21/24 19 47 83, aktuell nur mit Take-Away-Angebot: Montag bis Sonnabend von 11 bis 17 Uhr, Verwendung klimaneutraler Verpackungen, barrierefrei, Internet: www.schenkfein.de